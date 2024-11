Une nouvelle recrue chez Hachette Romans, issue de Bragelonne

Elle sera notamment sous la supervision de Charlotte Borelle, Directrice Marketing et Communication de Hachette Romans.

« Je suis ravie de retrouver certains d’entre vous, avec lesquels j’ai échangé lorsque j’étais en poste au sein du service communication des éditions Bragelonne. Et j’ai hâte de faire connaissance avec celles et ceux d’entre vous que je ne connais pas encore », continue-t-elle.

Lydie Noble a en effet précédemment officié d'abord en stage, puis en alternance, chez Bragelonne, en tant qu'assistante communication et événementiel, entre avril 2023 et octobre de cette année. Durant ce temps, elle a géré les relations presse et influenceurs, organisé des tournées promotionnelles d'auteurs ou encore préparé des salons littéraires, tout en créant des dossiers de presse, goodies et événements dédiés.

« C’est un immense plaisir pour moi de rejoindre les éditions Hachette Romans et de promouvoir un catalogue qui regorge de romans aux univers variés, abordant des thématiques fortes et engageantes », confie Lydie Noble, et de continuer : « J’ai hâte de partager avec vous ces livres et de contribuer à faire connaître ces titres qui sauront, je l’espère, résonner auprès de tous. Mon but est aussi de vous faire découvrir des auteurs incroyables, véritables trésors des éditions Hachette Romans. »

