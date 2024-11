Les Béothuks : Chronique d’une disparition annoncée

Trois parties composent ce livre qui se tient à la lisière du roman historique et du récit peuplé de mythes. Tout commence aux alentours de l’An Mil avec les aventures d’Anin. Anin quitte les siens pour faire le tour du monde à bord de son tapatook.

Pendant son périple, il va être confronté à la solitude, la peur, la faim, le froid, et puis petit à petit, il va apprendre à devenir autonome et plus sûr de lui, surtout, il saura faire confiance à son esprit protecteur, Gashu-Uwith, l’ours. D’abord craintif, il va vite comprendre que cet animal lui montre en fait le chemin à prendre pour devenir un homme, un chef.

Anin va également devoir faire face à des étrangers : les Ashwans, peuple voisin et d’autres venant d’un peu plus loin, les Vikings. Il va sauver une jeune femme Béothuk, Woasut, puis, de péripétie en péripétie, son cercle va s’agrandir puisqu’il va y accueillir une Viking et deux Écossais, un homme et une femme. Tous vont apprendre à se comprendre, à s’écouter, à s’aimer pour finalement former un nouveau clan, le clan de l’Ours.

Les puissances européennes à l'assaut

Fort de tout cela, l’heure du retour parmi les siens a sonné. Lui et sa nouvelle famille vont être accueillis en héros, et il va réussir à unifier tous les clans de son peuple, « ainsi avait parlé l’aïeul du clan du Phoque, appuyé en cela par celui du clan de la Loutre. Anin n’était plus seulement le chef du clan de l’Ours mais celui de la nation entière. »

Quelque 500 ans plus tard, les détenteurs de la mémoire continuent de raconter les aventures et les connaissances acquises par Anin. Mais les choses ont bien changé. Nous sommes désormais au XVIIe siècle, le temps de l’expansion des royaumes d’Angleterre, du Portugal et de France sur ces nouvelles terres. Les Béothuks ont bien essayé d’accepter l’idée du troc proposé par le capitaine Jon Kabot : de l’eau contre des outils.

Ils ont accueilli les étrangers en leur faisant honneur et en leur offrant une grande fête. Qui pouvait se douter que la proposition du capitaine d’inviter certains à visiter son navire était en réalité un piège pour les capturer ? « Frustrés et malheureux, ils revinrent tous vers le village, où la fête avait pris fin avec la nouvelle du rapt de trois des leurs, dont le chef du clan. »

Les Béothuks ne se feraient plus avoir ; les détenteurs de la mémoire sauraient leur rappeler cette terrible expérience, et dès lors, ils deviennent pour les colonisateurs des ennemis à abattre.

Les étrangers vont les présenter comme des sauvages sanguinaires : « on voyait en eux des démons de l’enfer qu’il fallait tous tuer avant de pouvoir circuler librement. » Cela va encore prendre quelques années, mais entre les fusils et la tuberculose que les Européens ont ramenée avec eux, le peuple Béothuk est condamné.

Le lecteur assiste, impuissant, à cette extermination en règle qui préfigure celle des Tuniques bleues sur ceux qu’on appellera les Indiens.

Laissons la parole au sage : « Quand nous ne serons plus, les non-Autochtones tueront les loups. C’est ce qui se passe quand on a peur. Plutôt que de raisonner et de vaincre sa peur, on en détruit la cause. »

À bon entendeur…

