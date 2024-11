Les livres sont-ils des produits sûrs pour les consommateurs ?

La Fédération Européenne et Internationale des Libraires (EIBF), via son programme RISE (co-financé par l'UE), a publié un rapport sur les censures de livres imposées en Europe ces dernières années, mais aussi en Amérique du Nord et en Australie. La France a été mise en cause pour son interdiction du roman Bien trop petit de Manu Causse, en juillet 2023, où l'affaire de l'affiche des Parleuses à Nice. L'hexagone a plus généralement été le théâtre de plusieurs affaires de vandalisme de librairies.