Presque 20 ans après sa conclusion, Death Note de retour

Death Note Killer Within propose ainsi une relecture de la série de manga, avec ses personnages principaux, sur des règles et un déroulé qui ne sont pas sans rappeler Among Us, grand succès du jeu vidéo indépendant de ces dernières années.

Le titre, développé par Grounding Inc. et publié par Bandai Namco, est disponible depuis ce 5 novembre pour les PC, Playstation 4 et 5. Une partie peut réunir jusqu'à 10 joueurs, répartis en deux équipes...

En France, le manga Death Note a été publié par les éditions Kana dans une traduction de Myloo Anhmet, Guillaume Abadie et Shinya Seto, pour un total de 13 tomes.

Par Antoine Oury

