Retrouver toutes les vidéos des Rencontres de la Traduction 2024

Cet événement sans précédent, qui s'est tenu dans différents lieux de la ville et au Parlement européen, a réuni 350 acteurs de la traduction littéraire venus de toute l'Europe pour trois jours de débats et d'activités (exposition en ville, projection de films, rencontres, etc.) visant à mettre la traduction littéraire à l'honneur et à promouvoir la circulation des œuvres traduites en Europe et au-delà.

Le programme, qui comptait près de quatre-vingts intervenants de haut niveau venus d’une trentaine de pays, une splendide soirée d'inauguration en bulgare autour de Guéorgui Gospodinov (lauréat du Booker Prize International 2023) et ses traductrices, cinq tables rondes, sept ateliers et autres, a été l'occasion de discuter de tous les défis pour le présent et l'avenir du secteur.

Au menu, formation, dispositifs de soutien, marchés de la traduction, visibilité des traducteurs et de la traduction, intelligence artificielle, défense de la diversité linguistique, atteintes à la liberté d'expression, etc.

L'événement a été fortement soutenu par le Parlement européen et la Commission européenne, ainsi que par plus de vingt organismes publics et privés dans une douzaine de pays d’Europe. À ce titre, il fera certainement date dans la prise de conscience de l'existence d'une communauté d'acteurs unis par la volonté de promouvoir la traduction et une diffusion plus large des œuvres littéraires (dans de bonnes conditions, en particulier pour les traducteurs).

La Conférence a également été conçue et organisée en partenariat avec une dizaine de réseaux et fédérations représentant l'ensemble de l'écosystème de la traduction littéraire : Le réseau Petra-e pour les établissements de formation ; la Fédération internationale des traducteurs (FIT) ; PEN International ; l’European Writers’ Council (EWC) ; la Fédération européenne des éditeurs (FEP) ; la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF) ; le réseau RECIT (résidences) ; les réseaux ENLIT et Traduki (organismes de soutien) ; et les foires du livre (foires du livre de Bologne et de Francfort).

Tous ont trouvé dans la conférence une occasion de présenter leurs actions et de partager leurs connaissances, leurs inquiétudes et leurs bonnes pratiques en matière de littérature traduite.

Selon les termes du rapport Frankowski sur l'avenir du secteur européen du livre (2023), « l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur du livre repose sur l'équilibre entre ses différents acteurs, tels que les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les imprimeurs, les traducteurs, les libraires, les bibliothèques et, en fin de compte, les lecteurs » ; la conférence visait à faire un pas en avant vers un écosystème de l'édition qui soit juste et équilibré, riche et diversifié, centré sur l'humain et de grande qualité.

La conférence a été retransmise en direct depuis le Parlement européen, avec 1 500 téléspectateurs enregistrés dans le monde entier. Les vidéos sont désormais disponibles en trois langues (anglais, français, allemand) sur le site web du CEATL, de même que d'autres informations sur la conférence (programme détaillé, portraits des intervenants).

Une synthèse complète sera publiée début 2025.

L'intégralité des vidéos se trouve sur la chaine Youtube du CEATL.

