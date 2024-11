7 octobre, année zéro : le temps figé en un éternel présent d'horreur

C’est un livre qui ne se lit pas comme les autres, et s’il en est un à lire sur ce sujet, c’est bien celui-ci. J’ai lentement tourné les pages, j’ai pris le temps de m’ancrer dans ce récit touchant et profondément humain, malgré lui. Le titre, simplement évocateur, nous transporte au cœur du conflit israélo-palestinien.

Guillaume Auda et son talent de grand reporter, Guillaume Auda et chaque mot choisi, Guillaume Auda qui ne se contente pas d’expliquer les peuples rongés et les terres abîmées, mais qui y va, qui interroge, qui écoute, qui entend, qui est le lien. Ancien correspondant à Jérusalem, il revient presque 20 ans après sur les traces de ce territoire historiquement meurtri ; et tout s’est figé dans une catastrophe sans pareil.

Alors qui est mieux placé que lui pour décrire et raconter dans une neutralité absolue l’effet de terreur, la résilience, les cicatrices, l’atrocité, et le temps trop long. Dès le début du livre, nous le sentons : l’auteur est guidé par une mission de sincérité et de vérité : « Il est partisan du dire, du tout dire », comme il l’écrit.

C’est ainsi qu’il va à la rencontre d’amis, de découvertes fortuites, d’Israéliens et de Palestiniens, qui, tous confondus, se confient. Comme le fil rouge de son travail, il s’agit d’abord et avant tout d’écouter une jeunesse blessée, tuméfiée, et en proie, ce qui n’est pas sans rappeler son précédent ouvrage Jeunes à crever.

Guillaume Auda, par son écriture et par la fluidité des descriptions, crée un certain climat de proximité : nous sommes avec lui, avec eux, nous lisons l’horreur des massacres, nous souffrons avec eux. Certains passages sont parfois très durs, mais cet effet est contrebalancé par chaque source d’espoir, d’indulgence, et de compassion, qui émanent des interrogés, de leurs paroles, de leurs cœurs, de leurs âmes.

J’ai enfin aimé en apprendre davantage sur l’auteur, qui se livre par moments, ce qui renforce l’intimité.

Notons aussi les nombreuses références, et ce travail journalistique poussé, ambitieux, et fort. Les livres de Guillaume Auda sont mieux que des livres : ils trônent comme des témoins essentiels, doux et féroces à la fois, d’un moment de bascule dans l’humanité.

Par Julia Urso.

Un extrait des deux ouvrages de Guillaume Ada est proposé en fin d'article.