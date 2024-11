Mobilité et proximité, deux leviers pour la culture en ruralité

Le rapport de la sénatrice Frédérique Espagnac fait suite à une lettre de mission du Premier ministre datée de mars 2024, signée par Gabriel Attal, alors titulaire de cette fonction. Il pointait la situation de 22 millions de Français vivant en milieu rural, dont une moitié dans des bourgs ruraux et une autre dans des zones à habitat dispersé ou très dispersé.

Pour eux, « les opportunités culturelles sont plus limitées que pour le reste de la population », assurait-il, en raison d'une « faible présence d'équipements culturels de proximité [...] et des équipements de cinéma ou spectacle vivant moins nombreux ». Le Premier ministre de l'époque notait néanmoins « le maillage fin de bibliothèques ou points lecture », en précisant que 9 communes sur 10 disposent d'une offre de lecture publique.

Une culture un peu éloignée

En s'appuyant sur des rapports existants et consacrés à la question, de l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et de l'Inspection générale des affaires culturelles, et sur les réponses fournies dans le cadre de la consultation du Printemps de la ruralité, Frédérique Espagnac dresse d'abord un état des lieux des obstacles identifiés.

Les premiers concernés, les habitants des territoires ruraux, « considèrent l’offre culturelle comme globalement satisfaisante, mais soulignent trois freins principaux à son accès, le prix des billets, l’intérêt de l’offre et la proximité des lieux », relève-t-elle. L'offre en lecture publique parait satisfaisante, puisque les manques pointés portent plutôt sur les concerts (61 %), et un renforcement de l’offre de « spectacles » (63 %).

70 % des contributeurs à la consultation publique estiment l’offre culturelle trop lointaine, même si 5 % seulement ne disposent pas d'un moyen de locomotion personnel, et 34 % d'entre eux espèrent une amélioration de l'offre culturelle en itinérance. Autrement dit, la mobilité est un enjeu considérable, d'ailleurs partagé par les élus.

Le nerf de la guerre, le financement des actions culturelles, des dispositifs de mobilité ou le tarif d'accès, reste également primordial. À ce titre, les crédits consacrés au désenclavement des territoires ruraux sont jugés insuffisants, et 67 % des élus, d'après la consultation, rencontrent des difficultés à porter des projets culturels, « principalement par manque de financements et de personnel, davantage concernant le fonctionnement que l’investissement ».

La définition du périmètre d'action et des moyens alloués aux établissements publics de coopération intercommunale semble cruciale, tant pour le développement de projets culturels que pour celui de solutions de mobilité. Le transfert de compétences du transport collectif devrait ainsi s'accompagner de dispositifs de mutualisation et de dotations à la hauteur de l'investissement nécessaire.

Par ailleurs, des stratégies plus adaptées aux spécificités des territoires ruraux sont attendues de la part des directions régionales des affaires culturelles (DRAC), ainsi qu'une autonomie budgétaire plus importante, pour accompagner plus finement et largement les projets culturels.

Quelques propositions

L'État a déjà mis en œuvre plusieurs initiatives en direction de l'offre culturelle des territoires ruraux : citons les micro-folies, qui permettent un accès à des ressources et contenus numériques artistiques et culturels en tous lieux du territoire (sous forme d’installation fixe ou mobile), le fonds d’innovation territorial, doté de 5 millions € en 2023 (dont 48 % ont soutenu des projets en ruralité) ou encore un axe du plan « France ruralités » pour le déploiement d’une offre de mobilité durable.

Au fil de son rapport, la sénatrice dégage trois piliers d'améliorer les mobilités pour un meilleur accès culturel : « aller vers » le public, « faire venir » le public et développer une stratégie ministérielle sur le temps long.

Une douzaine de propositions principales viendraient agir dans chacun de ces domaines. Parmi celles-ci, relevons une adaptation du Plan mobilité dans les territoires ruraux « afin de rendre accessibles aux communes et grappes de communes les fonds permettant de financer les déplacements collectifs », une exonération fiscale pour les entreprises culturelles de moins de 10 salariés dans les zones France Ruralités Revitalisation, ou encore la désignation d'un référent « ruralité » au ministère de la Culture et dans les DRAC.

Le rapport préconise également de s'appuyer sur les grands établissements nationaux et les Fonds régionaux d'art contemporain (FRAC) pour déployer une action culturelle territoriale et mettre à disposition des œuvres. La sénatrice envisage le déploiement d'un réseau de 100 artothèques « d’ici deux ans en s’appuyant sur la soixantaine existante ». Par ailleurs, un accent sur les résidences artistiques est préconisé, en fixant « l’objectif annuel d’établissement de deux résidences par département en milieu rural sur une période de deux à six mois ».

Sur le cas particulier du Pass Culture, l'une des propositions de la sénatrice, la création d'un service de géolocalisation, est d'ores et déjà effective. Concernant la prise en charge du transport par les crédits, la ministre de la Culture Rachida Dati s'est exprimée à ce sujet lors de son audition par la commission de la Culture du Sénat : « Si j’intègre une part mobilité au Pass Culture, j’ampute d’autant la part d’accès à la culture », a-t-elle souligné. Elle a précisé qu'elle envisageait plutôt de se tourner vers les régions pour développer le « covoiturage culturel » et le financement d'associations engagées sur ce terrain.

Le rapport complet est disponible ci-dessous.

Photographie : illustration, Ludovic Péron, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com