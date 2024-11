Le Prix du Quai des Orfèvres 2025 est connu

Ce premier roman d'Olivier Tournut plonge le lecteur au cœur d'une intrigue où une capitaine et une lieutenante de police enquêtent sur la mort mystérieuse d'un homme, retrouvé nu et mutilé dans un vaste appartement parisien, à côté d'un tableau de Van Gogh disparu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'enquête les conduit sur la piste d'un des hommes les plus influents du pays.

Actuellement secrétaire général de l'Autorité nationale des jeux, Olivier Tournut est originaire de Belfort et réside à Paris. Avant de se consacrer à l'écriture, il a travaillé dans le secteur des ressources humaines pour des collectivités locales et des autorités administratives indépendantes. Post mortem marque ses débuts dans le monde littéraire, partage l"AFP.

Le prix du Quai des Orfèvres, créé en 1946, récompense chaque année un roman policier et est décerné par un jury de 22 membres incluant policiers, magistrats et journalistes. Les œuvres sont évaluées anonymement, uniquement sur la qualité du texte, avec une attention particulière aux détails policiers, scientifiques et judiciaires. Cette année, le prix était parrainé par l'acteur Olivier Marchal.

Le lauréat précédent était Martial Caroff, universitaire et spécialiste du volcanisme ancien, pour son roman Ne me remerciez pas ! qui déroule l'enquête sur la mort d'un géologue paléolithique en pleine conférence.

Crédits photo : Chabe01 (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com