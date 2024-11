Tous les lauréats des Prix de l’Académie française 2024

Lauréats des Grands Prix :

Grand Prix de la Francophonie : M. Abdelfattah Kilito

Grande Médaille de la Francophonie : M. Edwin M. Duval

Grand Prix de Littérature Paul Morand : M. Marcel Cohen, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix de Littérature Henri Gal (Prix de l’Institut de France) : Mme Cécile Wajsbrot, pour l’ensemble de son œuvre

Prix Jacques de Fouchier : Général François Lecointre, pour Entre guerres, Éditions Gallimard

Grand Prix du Roman : M. Miguel Bonnefoy, pour Le Rêve du jaguar, Éditions Rivages

Prix de l’Académie française Maurice Genevoix : Mme Alice Renard, pour La Colère et l’Envie, Éditions Héloïse d’Ormesson

Grand Prix Hervé Deluen : M. Constantin Sigov

Prix Léon de Rosen : Plantu, pour Sale Temps pour la planète, Éditions Calmann-Lévy

Grand Prix de Poésie : Mme Hélène Dorion, pour l’ensemble de son œuvre poétique

Grand Prix de Philosophie : M. Ruedi Imbach, pour l’ensemble de son œuvre

Grand Prix Moron : M. Daniel S. Milo, pour La Survie des médiocres. Critique du darwinisme et du capitalisme, Éditions Gallimard

Grand Prix Gobert : Mme Jacqueline Lalouette, pour L’Identité républicaine de la France (Fayard) et l’ensemble de son œuvre, Éditions

Les autres Prix :

Biographie (Littérature) : M. Claude Burgelin, pour Georges Perec, Éditions Gallimard

Biographie (Histoire) : MM. Romain Descendre et Jean-Claude Zancarini, pour L’Œuvre-vie d’Antonio Gramsci, Éditions La Découverte

Prix de la Critique : Mme Anne Michelet, pour son travail de critique de presse

Prix du Cardinal Lustiger : R. P. Jean-Miguel Garrigues, o. p., pour L’Impossible Substitution. Juifs et chrétiens (Ier-IIIe siècle), paru aux Belles Lettres, et l’ensemble de son œuvre



Prix de la Nouvelle : M. Bertrand de Saint Vincent, pour Une certaine désinvolture, Éditions du Rocher

Prix d’Académie

Prix d’Académie : M. Olivier Charneux, pour Le Glorieux et le Maudit. Jean Cocteau-Jean Desbordes : deux destins, Éditions du Seuil

Prix d’Académie : M. Alain Fleischer, pour l’ensemble de ses nouvelles

Prix d’Académie : M. Jonathan Siksou, pour Vivre en ville, Éditions du Cerf

Prix d’Académie : M. Pierre Singaravélou, pour Fantômes du Louvre. Les musées disparus du XIXe siècle, Coédition Hazan/Louvre Éditions

Prix du Théâtre

Prix du Théâtre : M. Florian Zeller, pour l’ensemble de son œuvre dramatique

Prix du Jeune Théâtre Béatrix Dussane-André Roussin : Mme Élodie Menant, pour ses ouvrages dramatiques

Prix du Cinéma

Prix du Cinéma René Clair : M. Pascal Bonitzer, pour l’ensemble de son œuvre cinématographique

Grande Médaille de la Chanson Française

Grande Médaille de la Chanson Française : M. Salvatore Adamo, pour l’ensemble de ses chansons

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises : M. Arnaud Antona

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises : M. Emmanuel Khérad

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises : M. Dana Kress

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises : M. Francesco Massa

Prix du Rayonnement de la Langue et de la Littérature Françaises : Mme Marie-Christine Vandoorne

Lauréats des Prix de Poésie

Prix Théophile Gautier : M. Patrice Delbourg, pour Le Singe du side-car, Le Castor Astral

Prix Heredia : M. Christophe Manon, pour Porte du Soleil, Verdier

Prix François Coppée : M. Philippe Leuckx, pour Le Traceur d’aube, Al Manar

Prix Paul Verlaine : M. Emmanuel Godo, pour Les Égarées de Noël, Gallimard

Prix Lucette Moreau : M. Guillaume Decourt, pour Lundi propre, La Table Ronde

Lauréats des Prix de Littérature et de Philosophie

Prix Montyon : MM. Guillaume Alonge et Olivier Christin, pour Adam et Ève, le paradis, la viande et les légumes, Anacharsis

Prix La Bruyère : M. Paul Clavier, pour Les Avatars de la preuve cosmologique. Essai sur l’argument de la contingence, Eliott Éditions

Prix Jules Janin : M. Pierre Deshusses, pour sa traduction des œuvres de Joseph Roth

Prix Mabillon : M. Florent Rouillé, pour sa traduction de l’Anticlaudianus d’Alain de Lille, Droz

Prix Émile Augier : M. Nasser Djemaï, pour Les Gardiennes ou le Nœud du tisserand, Actes Sud-Papiers

Prix Émile Faguet : M. Nicolas Bourguinat, pour L’Avenir est gros ! Temps, espace et destinée dans L’Éducation sentimentale, La Baconnière

Prix Louis Barthou : M. Jean-Félix de La Ville Baugé, pour Magnifique, Éditions Télémaque

Prix Anna de Noailles : Mme Violaine Huisman, pour Les Monuments de Paris, Gallimard

Prix François Mauriac : Mme Lilia Hassaine, pour Panorama, Gallimard

Prix Georges Dumézil : M. Alexandre Surrallés, pour La Raison lexicographique. Découverte des langues et origine de l’anthropologie, Fayard

Prix Roland de Jouvenel : M. Paul Saint Bris, pour L’Allègement des vernis, Philippe Rey

Prix Biguet : M. Frédéric Berland, pour Les Logiques absurdes. De la dialectique néoplatonicienne aux logiques non classiques, Hermann

Prix Biguet : M. Mikael Askil Guedj, pour Médecins malgré vous. Portrait des maladies du XXIe siècle, Grasset

Prix Ève Delacroix : Mme Isabelle Sorente, pour L’Instruction, JC Lattès

Prix Jacques Lacroix : M. Laurent Tillon, pour Les Fantômes de la nuit. Des chauves-souris et des hommes, Actes Sud

Prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne : M. Bruno Karsenti, pour La Place de Dieu. Religion et politique chez les modernes, Fayard



Lauréats des Prix d’Histoire

Prix Guizot : M. Jean-Marc Schiappa, pour Gracchus Babeuf, Fayard

Prix Guizot : M. Frédéric Régent, pour Libres de couleur. Les affranchis et leurs descendants en terres d’esclavage (XIVe-XIXe siècle), Tallandier

Prix Thiers : MM. Olivier Dard et Jean Philippet, pour Février 34. L’affrontement, Fayard

Prix Eugène Colas : Mme Monique Cottret, pour L’Europe des Lumières (1680-1820), coécrit avec Bernard Cottret (†), Perrin

Prix Eugène Colas : M. Michel Pierre, pour Histoire de l’Algérie. Des origines à nos jours, Pygmalion

Prix Eugène Carrière : Mme Marie Fournier, pour Nicolas-Guy Brenet (1728-1792), Arthena

Prix Eugène Carrière : M. Pierre Sérié, pour Résistances à l’idée d’art moderne dans la peinture. Paris, Londres, New York, 1848-1931, PU Blaise-Pascal

Prix Louis Castex : M. Gérard Guerrier, pour Rêves d’Icare. Pionniers et aventuriers du vol non motorisé, Paulsen

Prix Monseigneur Marcel : M. Olivier Guerrier, pour Visages singuliers du Plutarque humaniste. Autour d’Amyot et de la réception des Moralia et des Vies à la Renaissance, Belles Lettres

Prix Monseigneur Marcel : Mme Anaïs Thiérus et M. Damien Millet, pour Les Chappuys d’Amboise. Chronique historique d’une famille lettrée de la Renaissance, PU Rennes

Prix Diane Potier-Boès : Mme Ons Trabelsi, pour Sīdī Molière. Traduire et adapter Molière en arabe (Liban, Égypte, Tunisie, 1847-1967), Classiques Garnier

Prix François Millepierres : M. Daniel Marguerat, pour Paul de Tarse. L’enfant terrible du christianisme, Seuil



Prix Augustin Thierry : M. Aurélien Robert, pour Le Monde mathématique. Marco Trevisano et la philosophie dans la Venise du Trecento, Cerf

Lauréats des Prix de Soutien à la Création Littéraire

Prix Henri de Régnier : M. Philippe Lacoche, après Oh, les filles ! et Les Ombres des Mohicans, Éditions du Rocher



Prix Amic : Mme Clara Arnaud, après Et vous passerez comme des vents fous, Actes Sud

Prix Mottart : M. Mokhtar Amoudi, après Les Conditions idéales, Gallimard

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com