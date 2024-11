Prix Valérien de la Résistance : les sélections 2024

Cette distinction valorise la transmission de la mémoire, la rigueur historique, et l'innovation narrative, assurant que les œuvres primées témoignent d'un engagement envers le souvenir et la compréhension des luttes pour la liberté.

Le Grand Prix Valérien 2024 de la Résistance, point culminant de cette sélection, est attribué parmi cinq ouvrages issus des catégories suivantes :

Documents pour l'Histoire

Livres de recherche explorant les résistances, les déportations, la libération et les conflits contemporains.

Débarquement - Libération, Emmanuel Thiébot, Armand Colin

Condamnées à mort, Fabien Lostec, CNRS

Il fallait bien les aider, François-Guillaume Lorrain, Flammarion

Retrouver Estelle Mouflarge, Bastien François, Gallimard

Essais pour le futur

Réflexions critiques sur la Seconde Guerre mondiale, les nouveaux visages des conflits et les enjeux de mémoire.

Sommes-nous prêts pour la guerre ?, Jean-Dominique Merchet, Robert Laffont

Du héros à la victime : la métamorphose contemporaine du sacré, François Azouvi, Gallimard

Qui pose les questions mémorielles ?, Sarah Gensburger, CNRS Éditions

En attendant la victoire, Vincent Duclert, Claire Andrieu et Guillaume Piketty, Folio Inédit

Témoignages :

voix singulières de témoins ou transmetteurs, éclairant l'Histoire d'un regard personnel.

Germaine Tillion, Une certaine idée de la Résistance, Lorraine de Meaux, Perrin

Elles étaient neuf, Gwen Strauss, Des Femmes

Des mots. Un silence, Patrice Béghin & Michel Kneubübler, La Rumeur Libre

Regarder et ne pas voir, Louis Gillet un témoin au cœur des années sombres, Jérôme Prieur, Seuil

Fictions

œuvres de fiction, allant des fresques historiques aux récits intimes, qui transposent la mémoire dans la création littéraire.

Le Réseau Constellation, Claude d’Abzac, Nouveau Monde

Le nom sur le mur, Hervé Le Tellier, Gallimard

Le Barman du Ritz, Philippe Collin, Albin Michel

Les Guerriers de l’hiver, Olivier Norek, Michel Laffont

BD et œuvres graphiques

Récits visuels permettant de rendre l’Histoire accessible par l’image.

Les ouvrages en lice doivent avoir été publiés entre le 30 juillet 2023 et le 1er septembre 2024 et sont jugés sur des critères spécifiques tels que l'originalité de la thèse, l'accessibilité au grand public et la qualité de la narration.

La rafle d’Izieu, Pascal Bresson & Giulio Salvadori, La Boîte à bulles

Les Évasions perdues, Thomas Legrand & François Warzala, Rue de Sèvres

Compagnons de la Libération : Grenoble, Jean-Yves Le Naour et Philippe Tarral, Bamboo

Putzi, Louison et Thomas Snégaroff, Futuropolis

La sélection s’effectue en plusieurs étapes : trois listes affinées sont établies en septembre, octobre et novembre par des médiateurs culturels, avant la sélection finale. Le 15 novembre, les cinq livres primés sont annoncés, et le Grand Prix est remis lors du Salon du livre résistant, en décembre, à Paris.

Le jury, composé de médiateurs des HLMN-IdF, de membres de l’ONaCVG et de l’association des Amis de la Fondation de la Résistance, est élargi pour inclure des personnalités reconnues, telles que des historiens, des journalistes critiques, ainsi que Guy Birenbaum, éditeur et président d’honneur, qui présente un « rapport d’étonnement » avant l’annonce finale du Grand Prix.

