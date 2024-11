Susie Morgenstern, Grande Ourse 2024, et icône de la littérature jeunesse

Le prix de la Grande Ourse, créé en 2019 et décerné par les équipes du Salon du livre et de la presse jeunesse, est une distinction célébrant un·e artiste dont l’œuvre, marquée par une créativité audacieuse et unique, laisse une empreinte durable sur le paysage de la littérature jeunesse.

Susie Morgenstern, arpentant le Salon depuis ses débuts, explore dans ses ouvrages le quotidien, l’école, la famille, la sororité et les liens intergénérationnels, avec un regard empreint de curiosité et de bienveillance. Au centre de son œuvre, la langue, les relations humaines et l’écriture s’affirment comme des passions constantes, portées par son humour et sa capacité à s’émerveiller des petites choses.

Diplômée en littérature comparée, Susie Morgenstern a publié plus de cent ouvrages auprès d’une trentaine d’éditeurs. En 2021, elle s’adresse aux adultes avec Mes 18 exils (L’Iconoclaste). En 2005, elle évoquait avec humour sa décoration de chevalier des Arts et des Lettres, déclarant être « aux anges » malgré le fait qu’elle « ne sait pas monter à cheval ». Elle est nommée chevalier de la Légion d’honneur en 2016, puis Officier dans l’Ordre national du mérite en 2022.

Des œuvres à (re)découvrir

Les œuvres de Susie Morgenstern, incontournables pour plusieurs générations d’enfants et de parents, continuent d’imprégner le paysage de la littérature jeunesse. La Sixième et Lettres d’amour de 0 à 10 ans, publiés à L’École des loisirs, restent parmi ses titres les plus populaires, tout comme les albums illustrés tels que Mister Gershwin, les gratte-ciels de la musique et Be Happy ! Mes plus belles comédies musicales, illustrés par Sébastien Mourrain chez Didier Jeunesse.

Dans ses publications récentes, La Rentrée sans tête, illustré par Églantine Ceulemans (Les Arènes), et L’Apprenti roi, en collaboration avec Alain Grousset (Michel Lafon), se distinguent aux côtés de Le monde est à moi, un album illustré par Hélène Druvert (Saltimbanque), ainsi que Learn French, publié à L’École des loisirs. Ces ouvrages témoignent de la diversité et de la vitalité de l’écriture de Morgenstern, qui continue d’explorer avec finesse les mondes de l’enfance et de la jeunesse.

La Grande Ourse sera au rendez-vous du Salon du livre et de la presse jeunesse avec deux rencontres à ne pas manquer. Le dimanche 1er décembre à 16h30, le public est invité à découvrir « Dans les rêves de la Grande Ourse ». Le lundi 2 décembre à 17h, Susie Morgenstern sera à l’honneur lors de « La fête à la Grande Ourse ».

Elle succède à Béatrice Alemagna, Grande Ourse 2023.

Crédits Image : © Éric Garault

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com