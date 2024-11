Thierry Marx : vivre, c'est apprendre à choisir

BONNES FEUILLES – Ces trois nouvelles historiques et légendaires vous invitent à un beau voyage dans le temps et l’espace, en Espagne, à travers le nord-est de la péninsule Ibérique. Valence, Aragon et Catalogne sont à l’honneur, dans les atmosphères propres au moyen âge et au XIXe siècle de ces contrées héroïques et fascinantes. Émotion et dépaysement garantis, dans un style riche et coloré, comme le soleil et les panoramas rocailleux d’outre-Pyrénées, rappelant le baroque de l’art espagnol.