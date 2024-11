Olivier Norek remporte le Prix Jean Giono 2024

Le roman d'Olivier Norek, de près de 500 pages, commence en décembre 1939, à la veille de Noël : l'Union soviétique, forte de ses 180 millions d'habitants, décide d'envahir la Finlande, un pays de seulement 3 millions d'âmes. Ce qu'elle croyait être une opération éclair, qui ne devait durer que quelques jours, se transforme rapidement en l'un des conflits les plus âpres et humiliants de son histoire. Si intense et honteux qu'il en a même été effacé des manuels scolaires russes...

Lorsque l'Union soviétique attaque la Finlande en 1939, elle sous-estime en effet grandement la résilience de ce petit pays. La Finlande, perçue comme faible, se révèle être une adversaire formidable. Aidés par un climat glacial atteignant les -50 degrés et une nature impitoyable, les habitants du pays de Jean Sibelius, des fermiers et ouvriers transformés en soldats, et leurs épouses devenues infirmières, messagères ou opératrices radio, défendent avec acharnement leur terre, leur patrie et leurs familles.

Parmi eux émerge une légende : Simo Häyhä, le sniper le plus redoutable de l'Histoire. Surnommé « La Mort Blanche », ce jeune homme, passionné par la nature et les forêts, était à l'origine peu enclin à tuer. Son habileté exceptionnelle à la chasse fera cependant reculer et trembler de peur des troupes russes entières.

Les Guerriers de l’hiver s'est déjà écoulé à 74.092 exemplaires, selon Edistat.

Olivier Norek, après des débuts dans l'armée suivis d'une carrière plus longue dans la police, s'est tourné vers l'écriture. Il a écrit plusieurs romans policiers à succès, tels que Code 93, Territoires, Surtensions, Impact, Surface, et Dans les brumes de Capelans. Ces œuvres lui ont valu de nombreux prix littéraires de renom, notamment le Prix Maison de la Presse, le Prix des lecteurs Babelio, et le Prix du polar européen, et ont été traduits à l'international.

En plus de son œuvre littéraire, Norek a participé à plusieurs productions télévisuelles. Il a collaboré avec Hugues Pagan sur Flic tout simplement en 2016, a contribué à la sixième saison de la série Engrenages en 2017, et a travaillé sur Les Invisibles de Chris Briant et Axelle Laffont en 2021, puis sur Tout le monde ment d'Hélène Angel en 2022.

En septembre 2023, France Télévisions a annoncé l'adaptation de son roman Surface en série télévisée. Cette adaptation mettra en vedette Laura Smet et Tomer Sisley dans les rôles principaux, le roman ayant atteint les plus de 360.000 exemplaires vendus, tous formats confondus, selon les chiffres d'Edistat.

Le lauréat reçoit un chèque d’un montant de 10.000 €. Le Prix Jean Giono est parrainé par la Fondation Jan Michalski. Il est décerné au meilleur raconteur d’histoire et couronne un ouvrage écrit en français faisant une large place à l’imagination.

Le jury est composé de Paule Constant, de l’Académie Goncourt, Présidente, Metin Arditi, Tahar Ben Jelloun, de l’Académie Goncourt, David Foenkinos, Franz Olivier Giesbert, Sylvie Giono, Robert Kopp, Emmanuelle Lambert, Vera Michalski, Etienne de Montety, Marianne Payot.

L’an dernier, le Prix Jean Giono a été remis à Gaspard Koenig pour son roman Humus.

