Anatomie d'une chute, chez Gallimard avec David Lynch

De leurs ajouts et coupures, ainsi que d’une sélection de documents de travail inédits. Illustré par plus de 80 photogrammes et photographies de tournage, il permet de plonger dans les coulisses et d'en apprendre plus sur les secrets du tournage du film. Une occasion unique de retrouver l’atmosphère intense de la Palme d’Or 2023.

Un succès à l'international

Le film a dépassé leurs attentes, et les frontières. David Lynch, grand réalisateur américain et Palme d’Or en 1990 pour Sailor et Lula, a proposé d’y apporter sa touche. Passionné de peinture, de dessin et de collage depuis des années, il a suggéré au couple d’illustrer leur livre avec un de ses dessins.

Couronné de l’Oscar du meilleur scénario, Anatomie d’une Chute raconte l’histoire de Sandra et Samuel, un couple d’écrivains qui vivent isolés au milieu des Alpes, avec leur fils malvoyant, Daniel.

Lorsque Samuel est retrouvé mort dans la neige au pied de leur chalet, la police ouvre immédiatement une enquête : s’agit-il d’un suicide ou d’un meurtre ? Sandra devient, malgré elle, la principale suspecte. Le procès qui s’ensuit revient en détail sur les circonstances de cette chute fatale, tout en nous plongeant dans la profonde intimité du couple.

À mesure que les parties s’affrontent, au rythme haletant d’un thriller procédural, la relation amoureuse de Sandra et Samuel est disséquée jusqu’à l’os pour révéler ses ombres et ses lumières. Justine Triet et son compagnon d’écriture et de vie Arthur Harari, ont imaginé le scénario pendant la crise Covid.

« D’accord, on s’amuse beaucoup, mais c’est bien trop radical et sombre. Personne n’ira voir ce film », avait-elle dit pendant son discours en recevant le golden globe du meilleur scénario.

Première réalisatrice française nommée aux Oscars

Justine Triet est une réalisatrice, scénariste et actrice française. Son premier long métrage, La Bataille de Solférino, remarqué au Festival de Cannes 2013, lui vaut une nomination au César du meilleur premier film. Elle poursuit avec succès, notamment grâce à Victoria et Sibyl.

Elle devient alors la première réalisatrice française nommée aux Oscars pour la meilleure réalisation. Ce film obtient également plusieurs César, Golden Globes, et l’Oscar du meilleur scénario en 2024.

Arthur Harari, également réalisateur, scénariste et acteur, se distingue dès son premier long métrage, Diamant noir, nommé au Prix Lumière. En 2022, son second film, Onoda, 10.000 nuits dans la jungle, reçoit le Prix Louis-Delluc et le César du meilleur scénario original.

