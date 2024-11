Pour Noël, remportez 102 livres avec la box Kube

Une bibliothèque aussi haute qu’un sapin de Noël. Avec 102 livres à la clé pour chaque gagnant, Kube voit les choses en grand. Ce lot représente presque deux livres par semaine pour toute l’année, et assure aux gagnants de ne jamais manquer de lecture en 2025. Le poids de ce cadeau, plus de 30 kg, mettra à l’épreuve les étagères et les bras des lecteurs, ou leurs cerveaux...

Une sélection variée, pas encore révélée, choisie en amont par les libraires partenaires promet d’inclure de nombreux romans, mais aussi des thrillers, de la poésie et plus encore. L’objectif : satisfaire l’appétit littéraire de chacun.

Samuel, Aurore et Anthony, créateurs de la box Kube

Partager la lecture… ou l’offrir

Ce concours, ouvert à toutes et tous dès le 7 novembre, jusqu’au 2 décembre 2024, repose sur un principe de partage : plus les lecteurs envoient leur lien de participation, plus leurs chances de gagner augmentent. Il vous suffit donc de partager votre lien à 3 de vos proches pour que votre nom figure autant de fois sur la liste des participants.

Mais, cette année, personne n’est perdant. En partenariat avec Le Pont des Auteurs, atelier d’écriture en ligne, Kube propose un lot de consolation. Les inscrits profiteront d’un accès gratuit de 40 jours à des ateliers d’écriture, des propositions créatives et un salon littéraire en ligne : une façon d’égayer les soirées d’hiver pour ceux qui souhaitent approfondir, ou commencer, à travailler leur plume.

Les librairies indépendantes, un partenaire important

Créée en 2015 par Samuel, Aurore et Anthony, trois passionnés de littérature, Kube est née d’une idée simple : comment retrouver l’émotion d’un livre marquant comme À l’Est d’Eden de Steinbeck ? Leur réponse : un réseau de 300 libraires indépendants qui sélectionnent chaque mois des ouvrages en fonction des préférences de 20.000 abonnés.

