En Inde, une étourderie renverse l'interdiction des Versets sataniques

Nul n'est prophète en son pays, et sûrement pas Salman Rushdie. L'Inde fut ainsi le premier pays à interdire la commercialisation des Versets sataniques, livre publié en 1988 par l'auteur né à Bombay en 1947, qui grandit ensuite au Royaume-Uni.

Depuis, l’ouvrage reste indisponible dans le pays : en 2019, Sandipan Khan dépose une requête formelle à l’intention de la Haute Cour de Delhi, retrace l'Hindustan Times. Celui-ci avait souhaité se procurer l’ouvrage, directement auprès de l’éditeur, mais s’était retrouvé confronté à l’interdiction, en vertu de la notification émise en 1988 par le Siège central des taxes indirectes et de la douane, au sein du ministère des Finances.

Curieux, Sandipan Khan cherche à consulter la notification en question, sans succès : en 2017, déjà, il avait effectué les démarches auprès de l’administration pour en obtenir un exemplaire. Sa requête auprès de la Haute Cour de Delhi, deux ans plus tard, visait ainsi la communication de ladite notification, mais aussi une décision sur la constitutionnalité de l’interdiction elle-même.

Ce 5 novembre, la Haute Cour a rendu son verdict : « [A]u vu des circonstances, nous n’avons pas d’autres options que de présumer qu’une telle notification n’existe pas et que nous ne pouvons pas, en conséquence, rendre compte de sa légalité et classer la requête du demandeur. » Autrement dit, les documents entérinant la censure des Versets sataniques ont été égarés ou détruits par l’administration indienne...

Ainsi, « le requérant peut importer le livre intitulé Les Versets sataniques auprès de son éditeur, d’un revendeur international, de sites web de ecommerce indiens ou internationaux, et l’action du requérant et du vendeur ne constituera pas une violation de la notification contestée ». Il devient ainsi possible de se procurer Les Versets sataniques en Inde, à moins d’une réaction des pouvoirs publics pour réactualiser l’interdiction.

Une décision religieuse et politique

L’Inde voit cohabiter un grand nombre de religions, notamment l’hindouisme, l’islam, le christianisme, le sikhisme, ou encore le bouddhisme. Autant de communautés, entre lesquelles les relations ne sont pas toujours sereines : en 1984, les émeutes anti-sikhs, qui suivaient l’assassinat de la Première ministre indienne Indira Gandhi par ses gardes du corps sikhs, avaient laissé derrière elles plusieurs milliers de morts au sein de cette communauté.

Quand survient la publication des Versets sataniques, le Premier ministre de l’époque, Rajiv Gandhi, se trouve en mauvaise posture. L’affaire Shah Bano, quelques mois plus tôt, a prouvé sa relative faiblesse face aux exigences religieuses : à la fin des années 1970, Shah Bano, musulmane, a intenté un procès à son mari pour le contraindre à lui verser une pension, après son expulsion du foyer conjugal.

En 1985, la Cour suprême confirmera la décision de justice en faveur de Shah Bano : elle rappelle ainsi que le code de procédure criminelle indien s’applique à tous les citoyens, sans considération pour leur religion. Les autorités religieuses musulmanes critiquent largement ce verdict, et, l’année suivante, Rajiv Gandhi fait adopter une loi qui limite les responsabilités de l’ex-mari après un divorce.

À la parution des Versets sataniques, l’opposition à Rajiv Gandhi s’empare rapidement du scandale causé par la publication de quelques extraits. Au Parlement, sous l’impulsion de Syed Shahabuddin et Khurshid Alam Khan, comme dans la rue, le ton monte contre la publication, perçue comme une provocation et une insulte à l’islam. Déstabilisé, à la recherche de soutiens, le gouvernement de Rajiv Gandhi choisit alors la censure de l’ouvrage, par une interdiction de son importation.

À LIRE - Les États-Unis accusent le Hezbollah d'avoir visé Salman Rushdie

Le 19 octobre 1988, Salman Rushdie lui-même pointait le jeu politique dont son livre était la victime, dans une lettre à Rajiv Gandhi publiée par le New York Times : « Certains passages [de mon livre] ont été identifiés comme susceptibles d’être déformés et utilisés à mauvais escient, vraisemblablement par des fanatiques religieux sans scrupules. L’arrêté d’interdiction a donc été pris pour empêcher ces abus », constatait-il en s’appuyant sur les déclarations publiques du ministère des Finances.

« C’est un peu comme si, considérant qu’une personne innocente constituait une cible de choix pour des voleurs et des violeurs, on mettait cette personne en prison pour assurer sa protection », observait encore Rushdie. Plus loin, il lançait : « De ce que j’en sais, M. Shahabuddin, M. Khurshid Alam Khan et leurs alliés se fichent bien de mon roman. Le véritable enjeu, c’est le vote musulman. »

Photographie : manifestation contre la publication des Versets sataniques, de Salman Rushdie, en 1989 à La Haye, aux Pays-Bas (Nationaal Archief, domaine public)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com