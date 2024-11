De Van Gogh à Rivera, le MET numérise ses publications

Oui, le Met n'est pas seulement un musée, mais aussi un éditeur, MetPublications. Ce sont ses archives numériques qui permettent aujourd'hui d'accéder à une riche collection de publications publiés par le musée au cours du dernier siècle.

La maison porte notamment la publication du Bulletin du Metropolitan Museum of Art, un trimestriel destinée au grand public, qui met en avant les œuvres présentes dans la collection du Met ou les expositions qui y sont organisées. Ou le Journal du Metropolitan Museum of Art, revue universitaire créée en 1968 qui évalue par des pairs en double aveugle. Elle présente des recherches originales portant sur l'histoire, l'interprétation, la conservation et l'examen scientifique des œuvres d'art qui composent la collection du musée.

Plus de 1400 titres épuisés sont disponibles pour la lecture en ligne, la recherche ou le téléchargement gratuit au format PDF. Les publications encore en circulation peuvent être seulement consultées en ligne, via un lien vers Google Livres.

Les informations disponibles pour chaque titre comprennent la description du livre, la table des matières, les biographies des auteurs, les critiques, les récompenses reçues, les détails sur les expositions accompagnant la publication, ainsi que des liens vers des essais jugés pertinents, vers d'autres titres similaires classés par auteur et sujet, et vers des moyens d'accéder aux copies physiques du livre via des ressources de bibliothèques, telles que WATSONLINE et WorldCat.

Deux parutions de 2024 de MetPublications. Met

D'un catalogue de 1911 détaillant les collections de poterie, porcelaine et faïence, jusqu'au plus récent numéro du « Bulletin du Met », qui explore l'œuvre de graveurs mexicains, tels que Diego Rivera et José Clemente Orozco, sont par exemple disponibles.

Des catalogues d'expositions aussi, telles que celui d'AngloMania : Tradition et transgression dans la mode britannique, L'Art de l'illumination : les frères Limbourg, ou autour d'un trésor bien connu dans nos contrées, Les Belles Heures de Jean de France, Duc de Berry. Mais aussi Van Gogh à Arles, La Laitière de Johannes Vermeer, et La Poésie de la nature : peintures Edo de la collection Fishbein-Bender.

Vous pouvez explorer ces trésors en accédant aux archives numériques de MetPublications ici.

Fondé en 1870 et situé à New York, le Metropolitan Museum of Art héberge une collection impressionnante, allant de portraits de figures historiques telles qu'Albert Einstein, Oscar Wilde et Salvador Dali, à des chefs-d'œuvre de Van Gogh et Vermeer, en passant par des estampes japonaises, des trésors de l'Égypte ancienne, jusqu'aux photographies du XXe siècle.

Crédits photo : Met

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com