Salon du livre de Montréal : une édition dédiée aux évolutions du livre

La première journée du SLM PRO, le 27 novembre, s’ouvre avec un dîner-conférence consacré à l’impact des communautés de lecture, telles que BookTok, sur les habitudes de lectorat. Cette thématique, résolument contemporaine et actuelle, sera approfondie par Maude Fiset, fondatrice des clubs de lecture Sujet CLO, Ariane Lehoux des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), et Nell Pfeiffer, autrice et influenceuse littéraire.

Cette journée propose également un atelier animé par La Piscine, accélérateur québécois, sur les perspectives numériques pour les métiers du livre.

Entre marché du livre et enjeux de société

Le jeudi 28 novembre sera principalement marqué par la Foire des droits de traduction, un espace de réseautage permettant aux éditeurs canadiens d’échanger des droits et d’enrichir leurs catalogues. En parallèle, une conférence sur la diversité et l’inclusion dans la littérature jeunesse et adolescente mettra en avant des initiatives inspirantes avec des intervenants de Scholastic Canada, Héritage et des chercheurs en illustration. La journée se poursuit avec une présentation du Programme du droit de prêt public (DPP) par le Conseil des arts du Canada.

Le vendredi 29 novembre est consacré à plusieurs thématiques. La journée commencera par une analyse des tendances du marché du livre au Québec avec Christian Reeves de la BTLF, société de développement des entreprises culturelles du Québec, suivie d’une table ronde sur les modèles d’édition alternatifs. Elle réunira professionnels et universitaires pour débattre de nouvelles approches de publication.

Une autre table ronde se penchera sur la production audio, et offrira des discussions sur le marché des balados et des livres audio, avec une perspective internationale offerte par un éditeur suédois.

Parler du harcèlement

Un atelier sur le harcèlement en milieu culturel sera animé par des experts juridiques et cliniciens de Juripop et de l’Aparté. La programmation se termine avec deux tables rondes, l’une détaillant les impacts de l’intelligence artificielle sur l’industrie, et l’autre analysant la montée en popularité du genre de la romance, en vue de déconstruire certains préjugés.

Le détail du programme est à retrouver à cette adresse, ou ci-dessous :

Calendrier des activités / SLM

