Aux États-Unis, le retour de Trump inquiète les bibliothécaires

Avec 295 grands électeurs, contre seulement 226 pour sa rivale démocrate Kamala Harris au moment de la publication de cet article, Donald Trump a obtenu une large victoire à l'élection présidentielle américaine. L'investiture du 47e président des États-Unis est désormais attendue, le 20 janvier 2025.

Le milliardaire conservateur d'extrême droite pourrait par ailleurs se retrouver dans une situation très confortable pour son mandat : le Sénat est en effet repassé sous la main des Républicains, qui mènent aussi la danse, pour l'instant, au sein de la Chambre des représentants (206 représentants républicains contre 191 représentants démocrates). Autrement dit, il pourrait mettre en application son programme sans trop d'opposition.

Tout un programme

Au sein du secteur du livre, une profession en particulier a rapidement réagi après la victoire de Trump. L'Association des bibliothécaires américains (American Library Association, ALA) a publié une déclaration par laquelle elle s'engage « à défendre les valeurs fondamentales du métier de bibliothécaire contre les menaces politiques ».

« Nous sommes conscients qu'un certain nombre de membres sont inquiets des résultats de l'élection et des attaques contre les bibliothèques, les bibliothécaires et les lecteurs qu'ils laissent présager », a souligné Cindy Hohl, présidente de l'ALA. « Quoi qu'il arrive, l'ALA s'assura de la liberté de lire de tous les Américains, et nous avons besoin que tous ceux et celles qui aiment les bibliothèques nous accompagnent dans ce combat. »

Les craintes de l'ALA sont fondées : dans son programme, Donald Trump alimente la guerre culturelle qu'il a largement contribué à déclencher au cours de son premier mandat. Au sujet de l'éducation, il promet ainsi « la connaissance et les compétences, pas la théorie critique de la race et la théorie du genre », en référence à ces sujets d'étude et d'enseignement honnis par son camp politique.

La liberté académique n'est pas seulement visée : Trump assurait également que les Républicains « supprimeront les subventions des écoles qui se livrent à l'endoctrinement politique de nos enfants avec l'argent des contribuables ». À l'inverse, sera mise en avant « une culture qui célèbre l'aspect sacré du mariage, l'innocence de l'enfance, le rôle fondamental de la famille et des parents laborieux ».

Certains livres en ligne de mire

Les quelques mesures du programme présidentiel sur la culture et l'éducation laissent entrevoir des actions alignées sur la tendance à la censure et au retrait d'ouvrages observée depuis l'année 2020. De l'autre côté de l'Atlantique, un vaste mouvement s'est en effet mis en place, qui consiste en une contestation systématique et organisée de la présence de certains titres dans les collections des bibliothèques publiques ou scolaires.

Les ouvrages ayant trait aux violences sexuelles et sexistes, mais aussi au racisme, à l'identité de genre, à la liberté sexuelle ou amoureuse et même à des événements historiques comme l'Holocauste sont pointés du doigt par des parents d'élèves ou des organisations conservatrices. Les procédures visent leur retrait des collections, considérant, le plus souvent, que de telles lecteurs sont dangereuses pour les plus jeunes.

Des ouvrages sont ainsi délibérement qualifiés de « pornographiques », parce qu'ils comportent une allusion ou une description sexuelle, et donc considérés comme inappropriés. Des ouvrages de Margaret Atwood, Rupi Kaur, Sarah J. Maas, Alice Walker ou encore Toni Morrison ont été victimes de cette rhétorique.

De nombreux responsables républicains, dans différents États, sont venus soutenir ce mouvement en adoptant des législations très consensuelles. À l'inverse, les bibliothécaires et les enseignants se trouvent parfois criminalisés s'ils mettent à disposition des mineurs tel ou tel livre... Un mouvement de résistance fait face à ces nombreuses tentatives — plus de 10.000 sur l'année scolaire 2023-2024 —, mais son action risque d'être compliquée par la nouvelle présidence Trump.

Outre son propre programme, la candidature du Républicain s'accompagnait en effet du « Projet 2025 », un imposant relevé des mesures à mettre en œuvre en cas de victoire du camp conservateur, composé par un laboratoire d'idées réactionnaire, la Heritage Foundation. Le président de cette dernière, Kevin D. Roberts, y assurait que les bibliothèques étaient « envahies par la pornographie »...

L'origine même du mouvement de censure et retrait des ouvrages remonte à l'ultime année du premier mandat trumpiste, quand un décret présidentiel pris par Donald Trump sur les « concepts clivants » a légitimé la guerre culturelle et le rejet des livres aux sujets et personnages diversifiés, accessibles à tous.

Photographie : Donald Trump dans l'Arizona, en août 2024 (Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0)





