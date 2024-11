La revue Écho Antonin Artaud souhaite créer son “Wikipédia artaudien

Cette initiative débute avec le 13e numéro, prévu pour mai 2025. La revue lance un appel à contributions autour du thème : Artaud et ses doubles. Ce numéro s’attachera à explorer la constellation d’artistes et de penseurs qui, par leurs créations, ont soit influencé, soit été influencés par Antonin Artaud.

Ce numéro s’articulera autour de cinq thématiques : littérature, philosophie, théâtre, arts visuels (peinture, arts plastiques, cinéma) et musique.

Chaque contributeur est invité à présenter, en un court article de deux pages, une figure de la galaxie Artaud (un artiste/penseur dont l’œuvre est régulièrement associée à l’image du poète).

Des exemples ? L’influence de Baudelaire, Poe ou Nerval sur la poésie d’Artaud (Littérature), la continuité de la pensée d’Artaud chez Deleuze ou Derrida (Philosophie), Grotowski et le Living Theater (Théâtre), l’échange artistique avec Masson ou Balthus (Peinture), l’influence d’Artaud sur l’esthétique post-punk (Musique), ou encore la présence d’Artaud à l’écran, de Dreyer à Fassbinder (Cinéma).

« Ce numéro 13 de la revue sera la première étape d’un projet plus large et évolutif autour de la sphère d’influence d’Artaud, destiné à créer un espace d’échanges entre différents spécialistes et passionnés », décrivent François Audouy et Ilios Chailly, et de développer : « En explorant les “doubles” d’Artaud, nous souhaitons établir une cartographie – une sorte d’encyclopédie numérique dont les articles deviendront progressivement plus longs et plus complets – pour mieux cerner son influence et tisser des liens inédits entre diverses disciplines, époques et créateurs. »

Toute proposition d’article ou interrogation est à adresser à la revue, à l'adresse echoantoninartaud@outlook.fr.

