Le Prix Landerneau BD annonce sa sélection 2024

Depuis sa création en 2012, ce prix honore chaque année un album francophone publié depuis janvier, récompensant des œuvres dont le sujet, le style, le trait et l'univers fédèrent un large public. Le lauréat sera dévoilé le mardi 26 novembre et succédera à Guillaume Singelin, primé en 2023 pour Frontier (Rue de Sèvres).

Il recevra une dotation de 6000 € ainsi qu’une large campagne de promotion dans les 230 Espaces Culturels E.Leclerc.

Ci-dessous, la sélection 2024 :

Mathieu Sapin, illustrateur, auteur, scénariste et réalisateur, s'est formé aux Arts décoratifs de Strasbourg avant de rejoindre Angoulême, où il anime des ateliers pour enfants au musée de la BD. Il entame ensuite des collaborations avec Bayard, Nathan et Bréal en tant qu'illustrateur pour la jeunesse. En 2000, il publie son premier album de bande dessinée, L'oreille gauche (éditions Le Cycliste), suivi en 2002 du premier tome de Supermurgeman (Dargaud), qui le fait connaître du grand public.

Depuis, Mathieu Sapin explore divers genres, du reportage dessiné aux récits d'aventure, et s’impose comme l'un des auteurs les plus remarqués et inclassables de sa génération, avec une quarantaine d’ouvrages. Il s'est notamment illustré en documentant les coulisses du film Gainsbourg, vie héroïque (Feuille de Chou : journal d’un tournage, 2011), la campagne présidentielle de 2012 (Campagne Présidentielle, 2013), et en accompagnant Gérard Depardieu en Azerbaïdjan (Gérard, cinq années dans les pattes de Depardieu, 2017).

Dans son dernier ouvrage, Edgar (Dargaud), Mathieu Sapin livre un portrait intime de son beau-père, un homme à la vie épique oscillant entre mythomanie et fantaisie.

