Le budget et la sécurité, deux écueils pour la Maison du dessin de presse

Le projet d'une Maison du dessin de presse remonte à quelques années déjà. Peu après l'attentat au sein des locaux de Charlie Hebdo, le 7 janvier 2015, qui coûta la vie à douze personnes, dont huit membres de la rédaction, Maryse Wolinski, dont l'époux Georges est décédé ce jour-là, se plonge dans les archives personnelles du défunt.

Elle y retrouve un rapport datant de la fin des années 2000, rédigé par Georges Wolinski pour le ministère de la Culture, dans lequel il préconise la création d'un lieu dédié au dessin de presse. Elle s'empare de cette proposition pour en promouvoir l'exécution auprès des pouvoirs publics.

Début 2020, Emmanuel Macron annonçait la création prochaine d'une Maison du dessin de presse, « un lieu de rencontre, de formation, d’exposition et qui bien évidemment travaillera avec le réseau des lieux existants dédiés au dessin de presse sur le territoire ». Deux ans plus tard, l'exécutif en révélait le futur emplacement, rue du Pont de Lodi, dans le 6e arrondissement de Paris.

Depuis, peu de nouvelles de l’initiative : début octobre, Le Monde indiquait que le projet « n’avance plus ». Natacha Wolinski, une des trois filles du couple Georges-Maryse, a repris le dossier depuis la disparition de sa mère, en décembre 2021. Elle se montre assez pessimiste : « Franchement, j’ai de plus en plus de mal à y croire », confie-t-elle au quotidien.

Une « question budgétaire »

Le projet serait à l'arrêt depuis l'arrivée de Rachida Dati à la Culture, en janvier dernier, selon le quotidien du soir. À l'occasion d'une audition sur le budget 2025 de son ministère par la commission de la culture du Sénat, celle-ci a marqué un temps d'arrêt après une question sur le sujet (l'intervention peut être visionnée à cette adresse, à partir de 58m36s).

« Ce n'est pas un silence », a-t-elle opposé aux sénateurs. « La Maison du dessin de presse est un engagement qui a été pris, finalement, les uns et les autres on s'est vus, et il va y avoir une question budgétaire », a admis la ministre de la Culture. Cette question du financement concernerait la Maison elle-même, mais aussi sa sécurisation, un budget non négligeable, « en tout cas au moment du lancement », selon Rachida Dati.

À ce sujet, Le Monde cite une source anonyme, présentée comme un proche du dossier : « Même si le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, défend le projet, le ministère de l’Intérieur a toujours été très réticent face, notamment, au risque d’attentat. »

Le contenu de la future institution serait arrêté, d'après elle. L'éléphant au milieu de la pièce, la présence des caricatures de Mahomet qui ont attisé la haine islamiste contre Charlie Hebdo, a aussi été abordé au cours de l'audition : « Cette Maison du dessin de presse, notamment pour les journalistes, n'avait de sens que si les caricatures y étaient. Il y a eu une discussion assez vive entre différentes parties [...]. Moi j'en suis arrivée à la conclusion que c'est un engagement que l'on doit tenir. Moi, j'y tiens particulièrement, c'est ma position comme ministre de la Culture. »

Le cofinancement de la Maison du dessin de presse doit être assuré par la Ville de Paris, la région Île-de-France et l'État, pour un budget estimé à 15 millions €, puis à 2 millions € annuels pour son fonctionnement. L'ouverture est attendue pour 2026, en théorie.

Photographie : le dessinateur Loïc Schvartz à l'œuvre, en 2010 (Les Champs Libres, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com