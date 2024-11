L'arnaque des nouveaux pères, ou la révolution manquée de la parternité ?

Ah qu’ils sont beaux, ces papas impliqués dans leur vie de famille, donnant le biberon pour lafotosurlérézo ! Les journaux leur consacrent même des articles entiers pour vanter leurs mérites ! Ah quelle est enviable, la paternité assumée de nos contemporains. Et c’est un homme bientôt papa qui l’écrit !

Sauf que Stéphane Jourdain, Guillaume Daudin (scénario) et Antoine Grimée (dessin), journalistes et eux-mêmes père, interrogent dans cette Arnaque des nouveaux pères la réalité de l’engagement des hommes dans la sphère familiale. Pire : ils confrontent les discours médiatiques valorisant les « nouveaux pères » à des données sociologiques et des témoignages de femmes.

Ainsi, malgré une participation masculine accrue aux tâches parentales, les femmes assument encore 71 % des activités liées aux enfants en 2024.

Graphiquement, Antoine Grimée illustre avec finesse les situations quotidiennes aussi bien que les entretiens menés par les auteurs. Son trait précis et expressif donne vie aux personnages et aux scènes, facilitant l’immersion du lecteur.

Les choix de mise en page, alternant entre séquences narratives et infographies, rendent l’information accessible et dynamique. Les couleurs sobres et les décors épurés mettent en avant les dialogues et les expressions, renforçant l’impact du propos.

Pour le reste, ce documentaire-enquête adopte un ton à la fois sérieux et humoristique. Les auteurs partagent leurs propres expériences de pères, tout en donnant la parole à des sociologues, des influenceurs paternels et des mères. Une multiplicité de points de vue qui expose autant de nuances les enjeux liés à la paternité moderne.

Les chapitres thématiques abordent des sujets tels que la charge mentale, les congés parentaux et les stéréotypes de genre. Une fantastique enquête, rigoureuse et nourrie de nombreux entretiens avec des personnalités politiques, scientifiques, ou issues du monde associatif, doublée de cette introspection personnelle de chacun…

Un ouvrage indispensable, ne serait-ce que pour l'admirable préface de Titiou Lecoq – à découvrir dans l'extrait proposé en fin d'article.