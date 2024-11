Avec Nous, Christelle Dabos crée un nouveau monde miroir

Nous, c’est plus qu’un titre de roman. C’est presque une religion, « un lien qui connecte chaque être humain à tous les autres, en permanence ». Dans cet univers imaginaire, chaque personne naît avec un penchant inné et impératif, nommé l’Instinct. Comme toute bonne œuvre de fantasy, l’ensemble est complexe, n’est-ce pas ? Laissez-moi vous en donner un aperçu.

Imaginez un monde où chaque être humain vient au monde avec une faculté particulière, une force incontrôlable qui s’active selon des circonstances précises. Si vous possédez l’Instinct de réparation, vous ne pourrez jamais vous séparer de votre boîte à outils, attiré irrésistiblement par chaque objet cassé ou sur le point de se briser autour de vous. Dès qu’un objet franchit votre « portée instinctive », l’ignorer devient impossible.

Un État totalitaire déguisé en lien sacré

Les Instincts se déclinent en de multiples formes, certaines plus valorisées que d’autres : il y a les protecteurs, prêts à défendre quiconque en danger ; ceux pourvus de l’Instinct d’hospitalité, disposés à accueillir et prendre soin de tous ceux qui passent leur porte ; et, de manière plus modeste, ceux qui mangent des cafards pour prévenir l’invasion de ces insectes. Le tout permet le bon fonctionnement de la société.

Tous obéissent à la volonté presque sacrée du Nous et respectent une hiérarchie strictement réglementée, profondément respectée. C’est un État totalitaire en quelque sorte, où contester les choix du Nous revient à commettre un blasphème.

Dans ce monde-là, Christelle Dabos a créé Claire, une confidente dont l’Instinct l’oblige à écouter sans relâche quiconque souhaite se confier à elle. Avec Goliath, un protecteur, ils tenteront de percer les secrets du Nous, au risque de compromettre l’équilibre de cette société.

Nous, à la croisée des genres

L’intrigue avance avec finesse et sans précipitation. Un rythme peut-être un peu lent, diront certains… Mais bon, c’est pardonné, il y avait tant à dire. Nous se tient en effet à la croisée de plusieurs genres : la fantasy, le polar, et la science-fiction. Une création toute en finesse, dont s’échappe une atmosphère sombre doublée d’une tension.

Un roman intéressant donc, habité par des personnages atypiques. Parmi eux, Goliath intrigue particulièrement. Et pour cause : il est privé de ses bras, suite à un sauvetage héroïque qui s’est mal terminé. Il survit grâce à des prothèses de pointe, un paradoxe dans cet univers au charme vintage, fait de cabines téléphoniques et de baladeurs à piles.

Claire et Goliath, prétextes à la critique

Au fil du récit, il connaît une véritable transformation. D’abord capricieux et égocentrique, il incarne avec nuance la complexité de cette période charnière : le passage de la vie étudiante à celle d’adulte, la transition entre l’adolescence et l’âge mûr. Ses questionnements, sa prise de conscience des injustices du monde, le développement de son esprit critique et son chemin vers la responsabilisation en font un personnage touchant, auquel il est facile de s’attacher.

Claire, personnage en apparence réservé, incarne quant à elle une remise en question du pouvoir en place. Portée par une détermination silencieuse, elle devient le souffle d’une rébellion intérieure, confrontant l’inertie de son entourage et les tentatives de contrôle étatique. Par son regard critique, elle met en lumière les rouages d’un système oppressif qui impose l’ordre par l’obéissance et le conditionnement, une subtile métaphore à la religion.

Une remise en question de la religion et de la hiérarchie

Dans cet univers, les gestes religieux sont omniprésents : les personnages imitent des rituels sacrés devant ceux qui se sont élevés dans la hiérarchie. Le peuple se signe en présence des membres de la bureaucratie instinctive, et recherche leur bénédiction. Cette déférence rappelle une forme de vénération où l’autorité se confond avec le sacré, un cadre qui verrouille encore davantage la possibilité de toute contestation.

Christelle Dabos déconstruit ainsi cette relation entre autorité et sacralité, lorsque Claire met au jour les failles du système et révèle en filigrane la supercherie de ceux qui détiennent le statut de « sanctifiés ». Et c’est bien plus qu’un ordre social qui vacille. Ce modèle qui s’effondre prend dans sa chute l’idée même de religion : la foi aveugle, et les croyances imposées apparaissent soudain pour ce qu’elles sont — des outils de contrôle. Le personnage de Claire incarne ainsi une quête de lucidité, non seulement personnelle, mais collective, où la révolte contre l’autorité dépasse le cadre politique.

- Le Nous est avec vous ! La salle dit amen et applaudit.

Nous, c’est un monde miroir qui nous en dit plus sur notre propre réalité. Comme un bonbon, le roman de Christelle Dabos est savoureux, on prend plaisir à le lire, et a exactement le goût qu’on attend de lui, sans pour autant nous surprendre.

