Zone critique : habiter notre planète, une urgence

Zone critique explore l’ampleur de la catastrophe provoquée par le « Nouveau Régime Climatique » : toute la trame s’articule autour des questionnements fondamentaux de Latour sur l’état de la planète et le positionnement de l’humain dans l’ère de l’Anthropocène.

Et de dessiner les contours d’un nouveau positionnement politique adapté aux enjeux environnementaux actuels. Car dès les premières pages, on nous invite à reconsidérer l’urgence climatique non pas comme un simple enjeu environnemental, mais comme un défi de civilisation. L’environnement est un point de départ, qui débouche sur les implications géopolitiques de notre inconscience — soulignant l’extrême nécessité de repenser notre rapport à la Terre.

Ce Nouveau Régime Climatique expose ainsi une réalité qui transcende les frontières traditionnelles de la politique pour interroger nos valeurs. En filant l’atterrissage et le positionnement en métaphore, Latour et Squarzoni esquissent un itinéraire pour une société en quête de durabilité, dans une géographie nouvelle où l’habitabilité de notre planète devient la priorité.

Sont alors mises en lumière les limites d’un système qui fonctionne encore selon des logiques d’exploitation et de croissance infinie. Car une incompatibilité fondamentale se pose dans l’actuelle approche que nous avons : comment concilier un territoire habitable et d’un mode de vie soutenable ? Certainement pas avec les comportements que l’on observe aujourd’hui.

Mais Philippe Latour n’expose rien sans apporter de résolution : en examinant les positionnements individuel et collectif face à ces défis, invitant à une redéfinition de nos valeurs et de nos actions. C’est ainsi que l’on peut « atterrir » : imaginer un futur viable où l’humanité saurait cohabiter harmonieusement avec son environnement. Mais cela implique un changement profond et urgent des comportements et des choix politiques.

Philippe Squarzoni met son talent au service de cette exploration philosophique, créant des illustrations d’une intensité et d’une finesse rares. Son style graphique, à la fois réaliste et empreint de symbolisme, accompagne les mots de Latour sans les alourdir.

Les dessins, souvent en noir et blanc, sont ponctués de nuances de gris et de tons terreux qui renforcent l’atmosphère de gravité et d’urgence propre au discours. Squarzoni crée ainsi un univers visuel cohérent avec la thématique écologique, où la sobriété des couleurs reflète les enjeux de durabilité et d’économie des ressources.

Les choix narratifs de Squarzoni s’appuient sur une juxtaposition de scènes illustratives et de moments plus abstraits. Les personnages se trouvent souvent plongés dans des environnements symboliques, tels que des déserts et des paysages arides, qui évoquent un monde à la dérive.

Par moments, l’illustrateur insère des infographies et des schémas, renforçant ainsi la pédagogie du propos et guidant le lecteur dans cette réflexion complexe. Cette approche rend les idées de Latour accessibles à un public élargi tout en respectant leur profondeur. Les dialogues intégrés aux dessins apportent un rythme fluide à la lecture, évitant la lourdeur d’une pure théorisation.

Par Nicolas Gary

