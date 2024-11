La direction de la DAC de Mayotte est toujours vacante

Depuis le 1er août 2024, Guillaume Deslandes a pris la tête de la Direction régionale des affaires culturelles de Corse, après quatre ans à Mayotte. Depuis cette date, le service déconcentré du ministère de la Culture dans l'archipel reste sans direction.

Un nouvel avis de vacance, publié ce 7 novembre 2024, appelle à l'envoi de candidatures pour ce poste, placé sous l'autorité directe du préfet de Mayotte. Pour rappel, le directeur des affaires culturelles est chargé de la mise en œuvre des politiques du ministère de la Culture, et, à ce titre, la responsabilité de piloter le projet stratégique et le projet de service de la DAC en lien avec la stratégie ministérielle pour l'outre-mer et ses objectifs prioritaires, dans le contexte spécifique de ce territoire ultramarin.

Localisée à Mamoudzou, la direction des affaires culturelles de Mayotte est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture et du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes.

Par ses actions et son accompagnement, la DAC travaille également au développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.

