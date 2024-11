Louis Garrel devient Saint-Exupéry dans Saint-Ex : bande-annonce

Pablo Agüero a largement fréquenté l'écriture de Saint-Exupéry dans sa jeunesse, par le célèbre Petit Prince, un des livres les plus lus au monde. Il s'agissait même du seul ouvrage présent dans son foyer, d'après ses souvenirs... Là où il résidait, en Argentine, le paysage avait été survolé par Antoine de Saint-Exupéry...

« Après avoir vécu la deuxième moitié de ma vie en France, l'idée de retourner à la Cordillère des Andes pour filmer les aventures de Saint-Ex et les origines de son œuvre s'est imposée comme une nécessité », explique-t-il. Le tournage, sur place, a été particulièrement éprouvant : « On a passé deux ans à tourner par intermittences sur la cordillère des Andes et en Patagonie, en hiver, par -20°, en été seulement au crépuscule et au lever du jour, pour obtenir des images à la fois organiques et irréelles. »

Outre Louis Garrel, le film compte aussi à son casting Diane Kruger et Vincent Cassel.

En 1930, Antoine de Saint-Exupéry est pilote de l’Aéropostale en Argentine. Quand Henri Guillaumet, son meilleur ami et le meilleur pilote de l’Aéropostale, disparaît dans la Cordillère des Andes, Saint-Ex décide de partir à sa recherche. Cette quête impossible l'oblige à se dépasser, en faisant de sa capacité à rêver sa plus grande force...

Par Antoine Oury

