Papillon Noir : une nouvelle collection Gallimard, par Benjamin Lacombe

« Cette collection est un vieux rêve que je réalise enfin et que je chéris depuis le début, Inscrite dans la pure tradition française et anglo-saxonne du beau live, tout comme dans celle des magnifiques ouvrages de Gustave Doré, d'Odilon Redon ou encore d'Arthur Rackham », confie Benjamin Lacombe.

Et de continuer : « Papillon Noir sera, pour des auteurs et des illustrateurs du monde entier, un fabuleux laboratoire qui utilisera le texte, la fabrication et l'image comme autant d’outils de narration, pour créer et inventer des imaginaires nouveaux. »

Des éditions qui se veulent de prestige. Et Papillon Noir ? Ce phalène, papillon nocturne blanc devenu gris pour se fondre dans son habitat urbain, incarne la résilience et l’adaptation face aux transformations de son environnement, notamment sous l’effet de la pollution, lui permettant ainsi d'échapper à ses prédateurs...

Fin octobre, deux premiers ouvrages ont inauguré la collection : Les Sorcières de Venise de Sébastien Perez, illustré par l'artiste italien Marco Mazzoni, qui prend place dans une Italie post-apocalyptique en reconstruction après une terrible pandémie...

Le second, illustré par Benjamin Lacombe lui-même, invite à redécouvrir le chef-d'œuvre d'Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, dans sa version censurée et inédite, préfacée par Xavier Giudicelli, spécialiste de la littérature victorienne, et Merlin Holland, petit-fils d'Oscar Wilde.

Papillon Noir s'enrichira de 3 à 5 livres par an. Une version de Carmen de Prosper Mérimée, signée Benjamin Lacombe, est prévue pour le 20 novembre prochain.

Benjamin Lacombe, artiste aux talents multiples, est à la fois illustrateur, auteur de bande dessinée et de littérature jeunesse. Son premier ouvrage, Cerise Griotte, paru en 2006 aux éditions du Seuil Jeunesse, a été salué par le Time Magazine comme l’un des 10 meilleurs livres jeunesse aux États-Unis.

Depuis, il a écrit et illustré de nombreux livres, parmi lesquels Monsieur le Lapin Blanc, Les Contes macabres et L’Enfance des méchants, des vilaines et des affreux. Lacombe prête également son art à des classiques de la littérature générale et jeunesse, illustrant notamment Les Contes macabres d’Edgar Allan Poe, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo dans son texte intégral, ainsi qu’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, Bambi : l’histoire d’une vie dans les bois de Felix Salten et La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Ses œuvres sont exposées dans des galeries du monde entier.

