L'Amie prodigieuse en BD, “pas une simplification du roman de Ferrante

Le gribouillis de l’enfance

« Pour moi, jeune fille issue d’une petite ville de province sur la côte Adriatique, passionnée de lecture, ce fut une rencontre, une coïncidence et une incroyable chance que de réaliser ce travail. Plusieurs amis lisaient déjà Ferrante, avant que L’Amica geniale ne sorte. Je me suis tournée vers ses livres, y découvrant une vérité puissante », explique Mara Cerri.

« L’Amica geniale, c’est mon amie Chiara qui me l’a raconté. Je m’étais déjà totalement retrouvée dans La spiaggia di notte. Mais Chiara s’était engouffrée dans la tétralogie, dont elle avait d’ailleurs réalisé une adaptation pour le théâtre. »

« Dans cette séquence, Lenu est au téléphone avec le fils de Lila, qui lui annonce que sa mère a disparu. Lenù regarde des photos sur lesquelles Lila a supprimé son visage. Et ce gribouillis, qui est quelque chose de l’enfance, finit par représenter un vortex, dans lequel l’ombre du passé et la figure de l’amie ancienne convergent. »

« Quand je l’ai dessiné, ces choses ne sont pas venues consciemment. Mais à présent cela me semble évident : c’est bien cette enfance féroce que l’on retrouve dans le premier livre d’Elena Ferrante qui s’exprime ici. En isolant la photographie et en focalisant sur ce visage de femme qui a été raturé quelque chose s’exprime, engloutissant dans les souvenirs. »

« Avec Chiara, nous avions déjà réalisé un ouvrage, Il Mago di Oz, pour la maison Einaudi. En rencontrant Giovanni Ferrara le directeur éditorial de Coconino Press, lui connaissait notre collaboration et savait que nous souhaitions la prolonger. J’ai relu tout ce que je pouvais de Ferrante, découvrant combien j’entretenais un rapport fort et étroit avec ses textes. »

« Autant nous avons joui d’une liberté d’interprétation réelle, autant j’ai cherché de toutes mes forces à exprimer ce qui, dans ses romans, relie la littérature à l’existence. Les ouvrages d’Elena expriment la vie, totalement, pleinement, avec un regard pénétrant. »

La frayeur de sa vie

« Ma plus grande appréhension ? En réalité, j’étais heureuse d’avoir cette chance inouïe, autant j’alternais entre inconscience et enthousiasme. Être dans l’ombre de Ferrante tout en ayant la responsabilité d’exprimer autrement son œuvre… en réalité, c’était une préoccupation constante qu’elle apprécie cette lecture. Qu’elle n’y trouve pas une simplification de son propre récit. »

« Travailler sur les histoires d’Elena, quand on est une femme, cela apporte une convergence, un point de vue en commun. Et je pense que cela m’a donné de mieux comprendre l’expression féminine qui se dégage du livre — donc, certainement, une plus grande cohérence et une approche plus respectueuse. Surtout que l’éditeur nous a accordé une grande confiance et plus que cela : il nous a accompagnées avec bienveillance. Il s’agissait de réaliser l’unique adaptation en bande dessinée, le projet était immense. »

« Les deux jeunes filles sont ici pétrifiées parce qu’elles redoutent l’arrivée de Don Achille, véritable seigneur du quartier. Immobiles, comme deux animaux tétanisés, elles sont littéralement pétrifiées par cette peur qu’inspire l’homme. Elle le compare d’ailleurs à ”l’ogre des fables”, dans le texte d’Elena. Mais pour autant, cette terreur se manifeste différemment, parce que leurs tempéraments sont distincts. »

« D’un côté, il me fallait représenter Lila comme cette créature instinctive, plus obscure : elle a quelque chose du chat prêt à bondir pour se protéger, pour lutter. De l’autre, nous avons Lenu, plus claire, plus solaire… toujours en retrait par rapport à son amie. La première restera toute sa vie cette femme guidée par l’immédiateté, en quête d’aventures quand Lenu connaîtra une existence plus normée. »

« Si Lenu représente une voix raisonnée, Lila est la figure de l’impulsion. Cette différence, à travers tout le récit, les stimule, les encourage… autant qu’elle provoque une certaine exaspération mutuelle. Ici, j’ai surtout cherché à marquer cette dichotomie entre les deux : elles sont les deux facettes d’une même médaille, se complètent. Et c’est aussi dans les grandes frayeurs que l’on forge les amitiés les plus fortes. »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com