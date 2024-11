Au bonheur de Brive : Garcin et Leroy explorent Histoire et mythes

Écrivain et journaliste renommé, il présentera son ouvrage Des mots et des actes —Les Belles-Lettres sous l’Occupation publié aux Éditions Gallimard. Ce livre explore la période de l’Occupation en France, en évoquant les écrivains français qui se sont engagés dans la Résistance et ceux qui, à l’inverse, ont collaboré. Il explore les ambiguïtés morales des écrivains français sous l’Occupation, la part d’ombre et de lumière de figures emblématiques de la littérature face aux choix de leur époque.

Le temps n'est certes plus à l'admiration béate des créateurs, à la séparation de ce qu'ils sont et de ce que leur oeuvre donne à connaître et à admirer. Mais cette double vision, plus pénétrante, fut, pour Jérôme Larcin comme pour d'autres de sa génération, un apprentissage : « A l'adolescence, j'attendais de la littérature à la fois un refuge et un horizon. Je lui demandais de l'aide, je ne lui demandais pas des comptes. » Les coulisses de ce théâtre de signes n'étaient pas toutes reluisantes ; et des mots aux actes - c'est bien l'axe de ce livre - il y avait un écart qu'il s'est avéré impossible sinon de combler, du moins d'ignorer. – résumé partiel de l'éditeur

Aux côtés de Jérôme Garcin, Gilles Leroy, lauréat du prix Goncourt 2007 pour Alabama Song (Mercure de France), présentera son nouveau roman, Le monologue de la louve (JC Lattès). Ce texte, inspiré par la figure d’Hécube, reine troyenne oubliée, interroge notre époque à travers le destin d’une femme au croisement de l’Histoire et de la mythologie.

Hécube, la reine de Troie, voit sa cité détruite, ses enfants massacrés. Faite captive après la guerre, elle est condamnée à devenir l'esclave de son ennemi Ulysse. Une légende dit que, pour échapper à l'humiliation, elle se change en louve. Ce Monologue puissant, incantatoire, raconte sa métamorphose. – résumé

Avec ce rendez-vous en partenariat avec la Foire de Brive, l’émission met en lumière deux auteurs majeurs pour un échange littéraire riche en histoire et en résonances contemporaines.

Crédits Image : Claire Chazal dans l'émission / Public Sénat

