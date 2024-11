Les archives Jean Fournier enrichissent les fonds d’art de l’INHA

Ce fonds est marqué par la relation entre Jean Fournier, galeriste engagé, et des artistes comme Simon Hantaï, Pierre Buraglio, Sam Francis, Joan Mitchell, Claude Viallat ou Bernard Piffaretti. Il témoigne de soixante-dix ans de l’histoire de la peinture abstraite.

Jean Fournier, libraire devenu galeriste autodidacte, débute en 1954 avec une première exposition du peintre Joseph Sima dans les locaux de la librairie-galerie Kléber à Paris, où il travaille et deviendra directeur. Il se situe dans la lignée post-matissienne, valorisant la couleur et la matière. C’est là qu’il expose pour la première fois Simon Hantaï, rencontré en 1955, dont il suivra la carrière.

Dès 1957, Fournier introduit au public français des artistes liés à l’expressionnisme abstrait comme Jean-Paul Riopelle, Shirley Jaffe, Sam Francis, Joan Mitchell et James Bishop, Américains installés à Paris. En 1964, sa galerie ouvre au 22 rue du Bac, développant des liens avec l’avant-garde française, notamment le mouvement Supports/Surfaces, et soutenant Claude Viallat jusqu’aux années 1990.

En 1979, la galerie déménage rue Quincampoix, à proximité du futur Centre Pompidou, alliant espace d’exposition et librairie, et se lance dans l’édition de textes d’art contemporain. En 1999, elle revient rue du Bac, intégrant de nouvelles générations d’artistes tout en maintenant la mémoire de ses figures historiques.

Jean Fournier considérait que le rôle d’un galeriste était de se mettre au service des artistes, une vision reflétée dans les archives de sa galerie, centrées sur ceux qu’il soutenait et ponctuées par les expositions qu’il organisait, sur place et en dehors. Ces archives incluent notamment les cartons d’invitation auxquels Fournier apportait une touche personnelle.

Consciencieusement préservées et valorisées par la galerie avant sa fermeture, elles représentent une ressource importante pour l’étude de ces artistes et leurs liens étroits avec Fournier, mais aussi pour l’histoire de l’abstraction française et la diffusion de l’art américain en France, gardant vivante la mémoire d’une aventure artistique marquante.

Avec ces archives, dont un dernier ensemble sera versé en 2025 après la fermeture définitive de la galerie, l’INHA intègre également 29 estampes d’artistes étrangers établis à Paris, emblématiques du parcours de la galerie Jean Fournier : Simon Hantaï, Sam Francis, Shirley Jaffe et Joan Mitchell, ainsi qu’une série d’ouvrages témoignant de son activité d’édition.

Ces archives complètent les collections de la bibliothèque de l’INHA, dont les fonds liés au marché de l’art, remontant au XVIe siècle, continuent de s’enrichir. Parmi les récentes acquisitions figurent des archives de grandes galeries et marchands d’art d’après-guerre, comme Pierre Loeb, Alphonse Bellier et Guy Loudmer, consolidant ainsi l’INHA comme l’une des plus importantes ressources mondiales sur le marché de l’art.

L’Institut national d’histoire de l’art (INHA), créé par décret le 12 juillet 2001, promeut la recherche scientifique en histoire de l’art. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Culture et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Crédits Image : Archives 195, fonds Galerie Jean Fournier / DR, INHA, 2024.

