Compulsion : quand François Schuiten réinvente le monde de demain

On les appelle les « Obligés » : soudainement, ils se sentent tenus de déplacer ces objets. Une fois arrivés, ils se mettent à les assembler, formant d'improbables machines géantes. Ce monde, dominé par la « Compulsion », pourrait bien être notre monde de demain, un monde en quête de sens. Une oeuvre entre anticipation, science-fiction et réflexion sur les pandémies.

"Avant d'écrire, je suis allé voir François"

Mais comment est né Compulsion ? « L'idée originale est venue d'un producteur américain, John Schoenfelder. Il m'a contacté pour écrire un court roman basé sur le point de départ de ce monde régi par la Compulsion, puis il a contacté François », répond Adam Roberts. Et d'ajouter : « Son idée était d'utiliser notre travail pour essayer d'intéresser un studio de cinéma. Lorsque Dan O'Bannon a écrit le scénario du film Alien, il n'a pas réussi à susciter l'intérêt des studios. Mais quand il a demandé à H. R. Giger de créer visuellement la créature extraterrestre, les studios ont vu à quoi ressemblerait le film et ils se sont précipités pour le réaliser. »

Le Britannique raconte encore : « Avant d'écrire le roman, je suis allé voir François chez lui, à Paris. Je lui parlais des idées de personnages et des possibles développements de l'histoire. Lui, il dessinait des structures et des illustrations potentielles. Il a une imagination visuelle extraordinaire ! C'était très excitant de le voir mettre en place toutes ces idées. Revenu en Angleterre, j'ai écrit le roman en me basant en partie sur ses images et ses croquis, puis je l'ai retravaillé à mesure qu'il me faisait parvenir de nouvelles visions. »

François Schuiten a voulu une proposition « radicale, alternant de grandes pages en couleur sans trait et des illustrations en noir et blanc très prosaïques où les hachures sont prépondérantes », explique-t-il.

Et de confier : « Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Mais cela m'a sorti de ma zone de confort. Dans les grandes pages couleur, il fallait surprendre, jouer avec les échelles de grandeur pour qu'on comprenne la folie du projet: ces humains minuscules au côté des monstres qu'ils ont rassemblés. Mais pour les illustrations en noir et blanc, je devais au contraire me coller au quotidien dans toute sa banalité. C'est important, ces deux systèmes qui cohabitent dans le même livre: ils participent à la bonne lecture de Compulsion. »

Pour l'éditeur Dargaud, « Compulsion n'est pas un simple travail d'illustration. Il s'agit de deux visions de la même histoire, chacune complétant celle de l'autre dans un savant jeu de ping-pong. »

Deux figures de leur art

François Schuiten est un dessinateur belge de bande dessinée et un artiste visuel reconnu pour ses univers graphiques, et son approche architecturale unique. Né en 1956 dans une famille d’architectes, il a développé très tôt une fascination pour les perspectives, les lignes et l’urbanisme, des éléments centraux dans son travail.

Son œuvre la plus célèbre, Les Cités obscures, conçue avec le scénariste Benoît Peeters, explore des mondes imaginaires inspirés de l’architecture Art nouveau, des villes labyrinthiques et de sociétés rétrofuturistes. Cette série, qui mêle réflexion philosophique et esthétique audacieuse, est devenue emblématique de la bande dessinée franco-belge et a attiré un large public de passionnés d’art et de science-fiction.

François Schuiten s’est également distingué par ses collaborations artistiques et son engagement dans des projets à grande échelle, qu’il s’agisse de décors d’opéra, de projets muséographiques ou de créations architecturales éphémères.

Adam Roberts est un écrivain britannique de science-fiction et de fantasy, né le 30 juin 1965, également vice-président de la H. G. Wells Society depuis 2018. Docteur en littérature anglaise, il enseigne à l’Université Royal Holloway de Londres.

Plusieurs des ouvrages d'Adam Roberts ont été traduits en français, parmi lesquels Gradisil, traduit par Élisabeth Vonarburg chez Bragelonne en 2008, ou encore Jack Glass (trad. Christophe Cuq), récompensé par le Prix British Science Fiction et le Prix John W. Campbell Memorial, est paru chez Panini en 2014 et en Folio SF en 2021. La Chose en soi est paru chez Denoël en 2021, dans une traduction de Sébastien Guillot.

