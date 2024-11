Les animaux envahissent Partir en Livre ! L’appel à projets est lancé

On ne compte plus les héros de littérature jeunesse qui prennent les traits de loups farceurs, de baleines spectaculaires ou d’abeilles rusées. En 2025, la manifestation rendra hommage à ces petites et grandes bêtes qui animent nos contes, albums et romans. L’appel à projets est ouvert dès aujourd’hui.

Partir en Livre invite les jeunes publics à découvrir la lecture sortie des étagères et des bibliothèques, en investissant leurs lieux de loisirs et de détente. À travers des milliers d’événements organisés partout en France, l’initiative du CNL vise à transmettre le plaisir de lire aux enfants, adolescents et familles, avec des ateliers, spectacles, rencontres d’auteurs, et lectures en plein air. À l’approche de l’été, ce festival s’impose dans le paysage culturel national grâce à l’engagement de nombreux acteurs locaux et nationaux, déterminés à rendre le livre accessible partout.

La littérature jeunesse explore notre rapport aux animaux et à l’animalité en offrant, au fil des siècles, une figure animale en constante évolution. Comme le montre Michel Pastoureau, l’image du loup, par exemple, a parcouru un long chemin, passant de monstre redoutable à personnage attachant des albums pour enfants.

On retrouve aussi des animaux domestiques, compagnons fidèles et bienveillants, qui partagent les aventures et émotions des jeunes protagonistes. D’autres récits donnent vie à des animaux humanisés qui permettent aux lecteurs de développer leur imaginaire et de cultiver une ouverture à l’altérité.

Les animaux sauvages ou captifs, par la distance qu’ils introduisent, ouvrent l’espace pour aborder des thèmes puissants comme la préservation de l’environnement et la protection animale. Entre fascination et mystère, les animaux occupent également une place de choix dans les récits fantastiques et de science-fiction, incarnant des figures qui résonnent avec les désirs et les peurs des adolescents.

Avec le thème « Les animaux et nous », Partir en Livre met en lumière ces œuvres jeunesse qui explorent notre lien complexe avec le monde animal et célèbrent cette relation au vivant.

Pour encourager les initiatives autour de la lecture, le CNL ouvre dès maintenant son appel à projets pour Partir en Livre. Toute structure — municipalité, association, librairie, bibliothèque, centre culturel ou sportif, école, musée, monument historique, salle de spectacle,... — peut déposer un projet et obtenir une labellisation, soit un soutien financier pouvant couvrir jusqu’à 70 % des coûts liés aux « activités littéraires ». En 2024, 199 projets ont ainsi bénéficié de cette aide.

Les demandes se font en ligne via le portail du CNL, dès aujourd’hui et jusqu’au 7 février 2025. Les critères d’évaluation portent sur l’originalité du programme littéraire, l’implication des acteurs de la chaîne du livre, la valorisation des librairies et bibliothèques, l’ancrage territorial, la médiation auprès du public et la capacité à mobiliser les jeunes. Les projets itinérants, notamment en milieu rural, ou proposant de la lecture à voix haute et des ateliers pratiques, seront particulièrement appréciés.

Parallèlement, toute structure peut s’associer à Partir en Livre en proposant un projet autour de la lecture et de l’écriture, référencé dès mars sur le site dédié. À la même période, du matériel de communication, des Chèques Lire et de nombreuses ressources seront disponibles. En 2024, plus de 2 000 communes ont accueilli Partir en Livre, avec 6 300 animations gratuites en France métropolitaine et outre-mer.

