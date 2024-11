La collection Tolkien au coeur d'un litige entre Bourgois et Vincent Ferré

34 ouvrages. Tel est le décompte réalisé par Vincent Ferré lui-même, alors que sa rupture avec la maison d'édition Christian Bourgois semble consommée. 34 livres autour de l'œuvre de Tolkien, qu'il a supervisés, traduits ou même écrits : certains reprennent des textes de l'auteur britannique (comme Le livre des contes perdus ou les nouvelles traductions du Hobbit et du Seigneur des Anneaux), d'autres les étudient (notamment Tolkien sur les rivages de la Terre du Milieu et Tolkien, trente ans après, qu'il a signés).

Professeur de littératures comparées, spécialiste du roman européen du XXe siècle et médiévaliste, Vincent Ferré est indissociable de l'œuvre de Tolkien. Si bien que, lorsque la Bibliothèque nationale de France lui consacre une exposition, en 2019-2020, elle fait appel à Ferré pour en assurer le commissariat, avec Frédéric Manfrin, conservateur en chef au département Philosophie, Histoire et Sciences de l’Homme, Élodie Bertrand et Émilie Fissier, de la BnF.

Une « invisibilisation »

23 ans après le début de cette collaboration avec les éditions Christian Bourgois, Vincent Ferré a confirmé, par un article publié sur son site, Pour Tolkien, que les relations étaient loin d'être au beau fixe avec la maison.

Réagissant à la parution d'un beau-livre publié par les éditions Géo, Voyage dans les mondes de Tolkien, signé Régis Habert, Vincent Ferré procède à un relevé de « nombreuses confusions et erreurs » trouvées dans les propos de Martin Vagneur, responsable éditorial chez Christian Bourgois, notamment chargé de la collection Tolkien... Vagneur a été nommé en janvier 2023 à ce poste au sein des éditions Bourgois, qu'occupait précédemment Vincent Ferré.

Au-delà des imprécisions pointées par l'universitaire, ce dernier s'estime victime d'une « invisibilisation », de « l’appropriation de ses contributions » à la collection Tolkien et d'une « réécriture de [l']aventure éditoriale » autour des ouvrages consacrés à la Terre du Milieu.

Vincent Ferré a assuré ces fonctions — de directeur de collection, de concepteur d’ouvrages, de traducteur — de manière continue à la demande de Christian et Dominique Bourgois, puis des actionnaires de la société Bourgois éditeur (2019-2022), avant que ces derniers décident, quelques mois avant la vente de l’entreprise, de cesser brusquement d’exécuter les contrats les liant et de l’évincer purement et simplement – refusant de lui payer plusieurs années de travail. - Vincent Ferré, sur son site Pour Tolkien, 23 octobre 2024

Comme il le souligne lui-même dans son texte, Vincent Ferré a saisi les tribunaux « afin de faire valoir ses droits ». Une audience est programmée pour le 19 novembre prochain : dans l'intervalle, le principal intéressé n'a pas souhaité commenter ou apporter d'autres éléments.

Un précieux catalogue

Véritable pilier de la pop culture, l'œuvre de J.R.R. Tolkien jouit du prestige lié à une pierre angulaire de la fantasy, mais bénéficie également d'un intérêt renouvelé, grâce à des adaptations fréquentes. Les films de Peter Jackson adaptés du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, bien entendu, mais aussi des jeux vidéo, une série — Les Anneaux de Pouvoir, sur Amazon Prime —, ou encore un film d'animation, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim, attendu en décembre prochain.

La collection Tolkien de l'éditeur Christian Bourgois représente ainsi un actif de taille, qui a sans aucun doute compté dans l'opération de rachat de la maison par le groupe Madrigall, conclue en septembre 2024.

« Ce rachat consacre le grand engagement de nos maisons, auprès des traducteurs, en faveur de la diffusion de la littérature étrangère — ces “littératures autres” comme Christian aimait les désigner. Il s’agit plus que jamais d’incarner et de défendre ce cosmopolitisme contemporain hérité de nos aînés. Je sais gré à Olivier Mitterrand, après Dominique Bourgois, d’avoir permis d’ouvrir cette nouvelle page de l’histoire d’une très belle maison d’édition, qui a vu son chiffre d’affaires plus que doubler en cinq ans », notait Antoine Gallimard, président du groupe.

Vincent Ferré avait noté, lui aussi, l'« augmentation spectaculaire du chiffre d’affaires » de la maison, qu'il relie directement, dans son texte, au succès de la collection Tolkien qu'il dirigeait. Néanmoins, cette croissance du chiffre d'affaires (1,32 million € en 2020, 2,22 millions en 2021, 2,9 millions en 2022) allait aussi de pair avec un résultat net dans le rouge : 1,9 million € de pertes en 2022, contre 938.000 € en 2021.

Contactées, les éditions Christian Bourgois ne commentent pas le litige avec leur ancien collaborateur, « dans la mesure où une procédure judiciaire est en cours ».

Photographie : couverture du catalogue de l'exposition de la Bibliothèque nationale de France, Tolkien - Voyage en Terre du Milieu, sous la direction de Vincent Ferré et Frédéric Manfrin, Bibliothèque Nationale de France/Christian Bourgois, 2019

