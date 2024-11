Julia Deck lauréate du Prix Médicis 2024  

#PrixAutomne24 - Le Prix Médicis, fondé en 1958 par Gala Barbisan et Jean-Pierre Giraudoux, visait initialement à révéler des auteurs dont le talent méritait une reconnaissance plus vaste. En 1970, puis en 1985, le prix s'est enrichi de deux nouvelles distinctions, l'une dédiée aux romans étrangers et l'autre aux essais.