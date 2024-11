Paul Jenkins présente Hellblazer… tome 2, chez Urban comics

Ce second volume des aventures de John Constantine avec Paul Jenkins aux commandes, toujours mis en images par Sean Phillips, avec la relève de Warren Pleece qui intervient vers le milieu du recueil, confirme toute l’originalité du scénariste, même si l’on ressent un certain essoufflement par rapport au premier tome.

Le duo Jenkins-Phillips au dessin

Le duo principal, Jenkins-Phillips, qui évolue depuis maintenant plusieurs années sur le titre, continue de développer des intrigues complexes aux dénouements en apothéose. Les obscurs desseins des créatures infernales sont souvent sinueux et difficiles à suivre, laissant planer un mystère qui inonde les récits, d’autant plus que John Constantine se révèle peut-être être l’être le plus énigmatique de l’histoire.

Cette opacité, si elle fait le sel de l’intrigue, est parfois trop imposante, et les révélations finales ne répondent pas à toutes les questions que les rebondissements soulèvent. À trop vouloir jouer la confusion, les auteurs le deviennent et ne retrouvent pas toujours la verve de leurs premières pages ensemble.

De même, le dessin de Sean Phillips (auteur aujourd’hui mondialement connu grâce au succès de ses collaborations avec Ed Brubaker), bien que toujours de très belle facture, devient plus approximatif, moins inspiré en termes de mises en scène et même un peu plus poussif dans les postures.

Ses qualités (en particulier sa finesse et son réalisme) rayonnent si on les place à côté d’autres dessinateur·rice·s, mais elles prennent un peu de plomb dans l’aile à côté de ses premières pages sur Hellblazer. La cadence infernale de publication devait peser sur le dessinateur, qui officie également en tant qu’encreur sur la série.

Relevons quand même le récit qui clôt le passage de Sean Phillips sur le titre et qui fonctionne à merveille. À l’image d’un épisode conclusif d’une série télévisée, tournant autour de flashbacks et de la rencontre des différents protagonistes que l’on a croisés au cours des derniers mois (pour les lecteur·rice·s qui suivaient la série en direct), il donne l’impression d’un théâtre de marionnettes au sein duquel les récits et les personnages ont pris vie.

Si le dessin de Warren Pleece est plus lourd et plus engoncé que celui de Phillips, le changement de dessinateur donne un nouveau souffle bienvenu à la série, et l’artiste livre les deux récits longs les plus réussis du recueil. À l’image de sa maîtrise graphique, l’histoire est plus simple, plus directe, plus brute aussi. Jenkins termine ainsi sur des histoires certes peut-être moins ésotériques, plus linéaires (quoique), mais plus efficaces et faciles d’accès.

Ce copieux volume de près de 600 pages conclut cette anthologie qui retrace le passage remarqué et remarquable de Paul Jenkins. Cette compilation permet d’embrasser l’étendue de l’ambition du scénariste sur la série, les diverses péripéties qu’il a su imaginer et surtout la cohérence de l’univers qu’il a tissé durant plus de quatre ans. Elle témoigne également des aléas et de la complémentarité du duo formé avec un dessinateur, ainsi que des diverses possibilités offertes par la singularité d’une écriture graphique.

Les ouvrages patrimoniaux d’Urban Comics, mettant ainsi en lumière le travail d’un scénariste (majoritairement), fonctionnent toujours aussi bien et constituent sans nul doute une pierre angulaire de leur catalogue.

Par Jean-Charles Andrieu de Levis

Contact : jeancharles.andrieu@gmail.com