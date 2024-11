Littérature dramatique : deux lauréates pour les Grands Prix 2024

Créés en 2005 sous l’égide d’ARTCENA, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre, les Grands Prix de Littérature dramatique distinguent chaque automne les œuvres de deux auteurs de théâtre, l’un pour la littérature générale, l’autre pour la littérature jeunesse.

Ces prix valorisent également le travail des éditeurs, qui, chaque mois de mars, soumettent à ARTCENA une sélection d’ouvrages publiés l’année précédente. Ils peuvent proposer une à quatre pièces en français, pour chacun des deux prix, en respectant une parité entre auteurs hommes et femmes.

ARTCENA élargit chaque année l’accès aux Grands Prix en faisant découvrir les textes sélectionnés à un public notamment composé de collégiens, lycéens et élèves de conservatoires. Chaque prix est doté de 4000 €. Ce lundi 4 novembre, le jury des Grands Prix 2024, présidé par Ludmilla Dabo, a récompensé deux œuvres.

Grand Prix littérature dramatique Jeunesse : Oiseau [Guide de survie] de Marie-Christine Lê-Huu (Lansman Editeur)

Depuis toujours, on l’observe du coin de l’œil. On murmure sur son passage. On le dit bizarre ou anormal. On dit qu’il parle avec les oiseaux. À la maison, le père et la mère se disputent. Les mots échappent et bruissent. L’enfant qu’on appelle Oiseau fait semblant de dormir. Il s’absente. Parfois il voudrait disparaître. Et puis soudain, un jour d’hiver, il n’est plus là. La police enquête. Les parents le cherchent. Les chiens tentent de renifler sa trace. Et tous se rendent compte qu’ils ne savent pas. Qu’ils ne le connaissent pas. Qu’on ne prend pas le temps de bien regarder les oiseaux.

Grand Prix littérature dramatique : Lichen de Magali Mougel (Éditions Espaces 34)

Tandis que des habitations se vident, des travaux de démolition/reconstruction sont en cours afin de réhabiliter un ilot urbain. Mais un homme résiste. Il ne veut pas abandonner sa maison, ses pigeons, ce lieu où il a grandi, s’obstinant hors de raisons. Avec lui, vit sa fille à qui il enseigne de ne pas se résigner. Elle-même, confrontée à la brutalité des autres enfants de son école, fait le récit d’une douceur rude entre son père et elle, une solidarité. Une pièce sur le déracinement forcé pour l’utopie d’un monde meilleur, l’arrachement sans retour à un lieu qui forge un être, l’agonie d’un homme.

Les élèves du CNSAD-PSL, sous la direction de Marie-José Malis, ont interprété des extraits des six textes finalistes. L’association Des jeunes et des lettres a attribué ses coups de cœur à Glovie de Julie Ménard et Un sacre de Guillaume Poix. Pour la première fois, dix jeunes des book clubs et scène club du Pass Culture ont également choisi leurs favoris : Glovie de Julie Ménard et La Grande Dépression de Raphaël Gautier.

De nombreux participants au programme d’éducation artistique et culturelle « Lire et dire le théâtre d’aujourd’hui » étaient présents pour lancer cette nouvelle édition consacrée au théâtre contemporain. Cette année, plus de 650 jeunes issus d’une vingtaine d’établissements des académies de Créteil, Paris, Versailles, Aix-Marseille, Lille et Normandie prennent part à ce programme.

L’an dernier, le Grand Prix 2023 a été décerné à Pierre Koestel pour Après nous, les ruines (Éditions Tapuscrit/Théâtre Ouvert), tandis que Christophe Honoré a remporté le Grand Prix Jeunesse 2023 avec Dear Prudence (Les Solitaires Intempestifs).

