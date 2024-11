BD : Gord Hill retrace l'histoire de la colonisation, au case par case

Gord Hill, artiste, auteur et militant politique engagé, est une voix forte de la nation Kwakwaka'wakw. Défenseur infatigable des peuples autochtones depuis 1988, il s’illustre non seulement par son art, mais également par son implication sur le terrain. Blocages, manifestations, rassemblements : Gord Hill participe à de nombreux mouvements de résistance, portant haut la voix de communautés en lutte pour leurs droits et leur reconnaissance.

En 2010, Gord Hill fait paraître The 500 Years of Resistance Comic Book dans sa langue originelle, l’anglais. Récemment sous les feux de l’actualité après une exposition au dernier festival d’Angoulême, cette œuvre a été saluée pour sa portée historique et son statut unique de première bande dessinée à narrer la colonisation des Amériques du point de vue des peuples autochtones.

Couverture originale

Déconstruire l’image d’une Europe « éclairée »

C’est ainsi que les éditions Dépaysage se sont données pour objectif de rendre cet ouvrage accessible au public francophone. « En choisissant une perspective autochtone, Gord Hill déconstruit l’image d’une “civilisation” européenne supposément éclairée, apportant la “modernité” à des terres “vierges”. Son œuvre révèle au contraire une réalité faite de violence, de résistance et de résilience, souvent effacée par les vainqueurs », détaillent-ils.

Et, de fait, Gord Hill ne se contente pas de brosser un tableau chronologique des événements : il met en avant l’esprit combatif et les actions stratégiques des Premières Nations. La BD offre ainsi un panorama des affrontements marquants entre colonisateurs et peuples autochtones, de 1492 à nos jours.

L’œuvre se concentre tout particulièrement sur les invasions des empires aztèque, maya et inca par les Espagnols. Ces épisodes, souvent minorés dans les manuels scolaires, sont ici racontés avec une précision qui souligne la brutalité des « conquérants » et les impacts dévastateurs sur les civilisations amérindiennes.

Documenter les angles morts de l’Histoire

Gord Hill fait également la part belle à des épisodes moins connus de l’histoire, comme la révolte des Pueblos de 1680 au Nouveau-Mexique, qui s’achève par une victoire certes temporaire, mais significative.

Plus près de nous, la BD documente les mobilisations contemporaines, dont le mouvement Idle No More, qui a vu des milliers de membres de communautés autochtones et leurs alliés protester contre des projets de loi au Canada, alors perçus comme des atteintes à leurs droits. Elle évoque également la lutte contre l'initiative Dakota Access Pipeline, un pipeline qui traverse les territoires des Sioux de Standing Rock, sans leur consentement.

Un témoignage de résilience

Gord Hill ne se contente pas de retracer les violences subies : il met en lumière la résilience et la détermination de ces peuples à affirmer leur souveraineté. « En restituant les voix de celles et ceux qu’on a voulu réduire au silence, Gord Hill propose une lecture plus complète de l’histoire des Amériques et révèle une vérité fondamentale : ce continent n’a jamais été un “Nouveau Monde” », concluent les éditions Dépaysage. Pour l'instant, la maison n'a pas communiqué le nom du traducteur ou de la traductrice de l'ouvrage.

La sortie officielle de l’ouvrage en français est prévue pour mai 2025. Toutefois, les éditions Dépaysage proposent aux lecteurs de recevoir le livre avant les fêtes de Noël via leur campagne de financement. En cas de succès au-delà de l’objectif de 200 €, la maison d’édition pourra également acquérir les droits de publication pour les deux autres bandes dessinées de Gord Hill, The Anti-Capitalist Resistance Comic Book : From the WTO to the G-20 (2012) et The Antifa Comic Book (2018).

Crédits image : Gord Hill, The 500 Years of Resistance Comic Book

