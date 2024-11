Sonia Draga élue présidente de la Fédération des Éditeurs Européens

Pour la première fois de son histoire, la Fédération des Éditeurs Européens sera présidée par une femme, annonce l'organisation après l'élection de Sonia Draga. Elle succède à l'Italien Ricardo Franco Levi, qui dirigeait par ailleurs l'Associazione italiana editori depuis 2017.

« C'est un grand privilège et un honneur d'avoir été officiellement élue présidente de la FEE », a commenté Draga. « La législation européenne joue un rôle considérable au niveau national, et il est essentiel que la voix des éditeurs européens soit non seulement entendue, mais aussi écoutée. »

Née en 1967, Sonia Draga dirige la maison d'édition homonyme, qu'elle a fondée en 2000 et dont le catalogue compte un certain nombre d'auteurs francophones, comme Delphine de Vigan, Marie NDiaye, Sorj Chalandon, Philippe Labro ou Joy Sorman.

« Le monde de l'édition est confronté à de nouveaux défis, parmi lesquels l'intelligence artificielle est l'un des plus importants. L'IA est à la fois une opportunité et une menace pour notre secteur et nous devons l'aborder avec une législation appropriée, ainsi que des outils pour l'encadrer judicieusement », ajoute la nouvelle présidente dans un communiqué.

La FEE devra aussi participer aux travaux de la Commission européenne consacrés aux contrats d'édition et aux conditions de travail des artistes et travailleurs des secteurs culturels et créatifs. Si tout reste encore à faire et à définir, cette initiative, qui découle d'une demande du Parlement européen, pourrait déboucher sur une législation harmonisée, en la matière, à l'ensemble des pays de l'Union européenne.

À LIRE - Glenn Micallef, nouveau commissaire européen chargé de la culture

En 2026, Sonia Draga cèdera sa place à l'éditeur grec Phaedon Kidoniatis, élu vice-président. Parmi les autres élections, notons celle de Renate Punka (Lettonie) au poste de trésorière, et de la Française Catherine Blache (SNE), de l'Allemande Barbara Budrich et du Suédois Jesper Monthán en tant que membres du bureau.

Photographie : de gauche à droite, le vice-président Phaedon Kidoniatis, l'administratrice Barbara Budrich, la trésorière Renate Punka, la présidente Sonia Draga, l'administrateur Jesper Monthán et l'administratrice Catherine Blache (FEE)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com