Aux Pays-Bas, un éditeur confie la traduction d'ouvrages à l'IA

Veen Bosch & Keuning (VBK), la plus importante des maisons d'édition néerlandaises, propriété du groupe Simon & Schuster depuis mai 2024 — lui-même détenu par le fonds d'investissement américain KKR —, annonce qu'elle franchit le pas. Vanessa van Hofwegen, la directrice commerciale de la structure, a confirmé « l'utilisation de l'intelligence artificielle pour accompagner la traduction d'un nombre limité d'ouvrages » vers l'anglais.

Cette expérimentation concernera moins d'une dizaine de titres, promet-elle, et uniquement des ouvrages de non-fiction, dont les droits de traduction n'ont pas été vendus à une structure éditoriale anglophone.

Des outils déjà éprouvés

Le choix de Veen Bosch & Keuning est-il si inédit, au sein de l'industrie ? Plusieurs initiatives tendent déjà à accorder une place plus importante aux machines et à l'automatisation dans le processus de traduction. Dès la fin d'année 2021, l'éditeur scientifique Springer Nature mettait à la disposition de ses auteurs un outil de traduction automatique d'articles et de manuscrits, leur permettant « de traduire leurs écrits en anglais, à partir de différentes langues ».

« Les retours des auteurs mettent en avant le fait que la traduction de leurs livres et manuscrits est chère et longue. Le traducteur de Springer Nature utilise la technologie pour faire progresser la recherche, ouvrir de nouvelles possibilités aux auteurs et nous mener vers plus de découvertes », défendait à l'époque l'éditeur scientifique.

VBK met en avant le même intérêt : offrir une nouvelle existence à des textes qui n'auraient de toute façon pas été disponibles en anglais sans le recours à une traduction automatisée, moins coûteuse. Néanmoins, l'éditeur néerlandais prend ses précautions : « Une phase de correction aura lieu, et les auteurs ont donné leur accord », a précisé un porte-parole au Bookseller. « Nous ne créons pas des livres avec l'IA, tout commence et s'achève avec l'humain. »

Traduction sans raison ?

Malgré les précautions de VBK, toute une profession a fait part de son inquiétude : le syndicat Auteursbond, dès le 3 octobre 2024, a invité ses adhérents à refuser l'offre de la maison d'édition. En listant plusieurs arguments, dont une « mauvaise qualité » de la traduction, une incertitude quant à la protection du texte généré par le droit d'auteur ou encore l'absence de transparence sur les tenants et aboutissants de l'expérimentation.

L'organisation indique également qu'une mauvaise traduction pourrait entacher la réputation des auteurs eux-mêmes et que la participation à ce programme ferme de facto la possibilité à toute traduction postérieure, humaine cette fois, du texte vers l'anglais.

Plusieurs traducteurs ont aussi critiqué l'initiative de VBK : en choisissant de la non-fiction, l'éditeur « estime que ces textes sont purement prosaïques, dénués d'éléments créatifs, ce qui est plutôt insultant envers les auteurs et les lecteurs », souligne ainsi Michele Hutchison, traductrice britannique de textes néerlandais, auprès du Guardian. Par ailleurs, la technicité du texte pourrait aussi compliquer la tâche de la traduction automatique.

David McKay, un autre traducteur littéraire, estime que l'expérimentation de VBK « a l'air très imprudente ». Elle crée en tout cas un précédent dans le domaine de la non-fiction aux Pays-Bas, avec la possibilité que la maison généralise ensuite cette pratique, ou que d'autres éditeurs s'en saisissent.

L'inquiétude des professionnels

Les critiques adressées à VBK s'inscrivent dans une crainte plus globale des professionnels de la traduction, de plus en plus concurrencés par les outils de traduction automatique. Si ces derniers existent depuis quelques années déjà — et sont parfois utilisés par les professionnels eux-mêmes —, le développement de l'intelligence artificielle générative a considérablement amélioré leurs résultats et la quantité de texte qu'il est possible de traiter.

La « phase de correction » évoquée par VBK dans son expérimentation porte déjà un nom, bien connu dans le secteur : la « post-édition ». Elle consiste à relire et à corriger un texte traduit par un outil de traduction automatique. D'après une enquête menée par l'Association des traducteurs littéraires français (ATLF) en 2022, auprès de 400 professionnels, ces contrats de post-édition vont de pair avec « une rémunération moins intéressante et une reconnaissance moindre que pour une traduction classique ».

Par ailleurs, le gain de temps, pour le professionnel, serait « faible voire nul » : difficile, donc, de multiplier les contrats de post-édition pour rattraper une rémunération plus faible. Les participants à l'enquête signalaient également un manque de transparence des éditeurs quant à la traduction automatique : dans aucun des cas évoqués par les répondants, « il n’a été indiqué sur la publication que le texte avait fait l’objet d’une traduction automatique ».

