Le Prix Apollinaire 2024 décerné à Michèle Finck

Le 4 novembre, la cérémonie de remise du Prix Apollinaire et du Prix Apollinaire Découverte s'est tenue aux Deux Magots, en présence de Catherine Mathivat, présidente de ce café littéraire emblématique, et avec la participation d'Aïssa Maïga qui a lu des extraits des recueils primés.

Michèle Finck, distinguée cette année par le Prix Apollinaire, est une artiste aux multiples casquettes : poète, critique, traductrice, librettiste, scénariste, pianiste et universitaire. Elle a à son actif sept recueils de poèmes, dont L’Ouïe éblouie (Voix d’encre, 2007), Balbuciendo (Arfuyen, 2012), La Troisième main (Arfuyen, 2015, Prix Louise Labé), Connaissance par les larmes (Arfuyen, 2017, Prix Max Jacob), Sur un piano de paille (Arfuyen, 2020), La Ballade des hommes-nuages (Arfuyen, 2022) et le récent La voie du large (Arfuyen, 2024, Prix Vénus Khoury-Ghata), pour lequel elle a été honorée du Prix Apollinaire.

Dans La voie du large, Michèle Finck fait alterner poèmes et textes en prose, lettres-poèmes et incantations, dans une écriture intense, vibrante, bouleversante. Un musée intérieur marqué par le doute omniprésent. L’époque est celle où on pouvait vivre claquemurée dans une minuscule chambre sous un toit pointu. Pour elle, il ne faudrait jamais séparer comment écrire de comment vivre. En restant sans cesse à l’écoute du monde. Une méditation entre veille et sommeil, entre pandémie et expérience du deuil. Éboulement d’un monde. Avec pour seule réponse : Je me glisse dans la poésie/ par les coulisses : la correspondance des poètes/ et je danse. - Le juré Jean-Yves Reuzeau

Née en 1981, Blandine Merle, agrégée de Lettres Modernes, exerce en tant qu'enseignante dans un collège de Poitiers. En 2011, elle s'accorde une pause de sa carrière à l'Éducation nationale pour se consacrer à l'écriture et publie son premier recueil de poèmes, Par obole chez Cheyne éditeur, qui lui vaut le Prix de la Vocation. Son œuvre suivante, Naître et mourir, a été éditée par les Éditions Gallimard et a remporté le Prix Apollinaire Découverte cette année.

Naître et mourir. On connaît le programme. Et entre les deux ce qu’on appelle la vie. La répudiée de la poésie, du temps qu’elle s’en remettait à la forme seule, balançant entre le jeu de pousse-pousse et le scrabble, la répétition valant pour un mot compte double. Trop misérable, trop laborieuse, la vie : La brodeuse n’a pour elle/ que l’existence de son front penché/ dans la lumière du soir. Et en même temps qu’à Vermeer on pense à Pascal qui ne mettait guère de différence entre le métier de poète et celui de brodeur. (...) Ulysse crie : c’est par là. Par-là, ce rond-point de la mort où l’autre côté n’est pas visible, où le souvenir et le manque nous reviennent comme un boomerang. Ce que savaient déjà Homère et La Bible, et on se demande bien pourquoi on lit autre chose. Ah si, Naître et mourir. » - Le juré Jean Rouaud

Présidé par Jean-Pierre Siméon, le jury est composé de personnalités du monde de la poésie : Marc Alyn, Adeline Baldacchino, Linda Maria Baros (secrétaire générale), Tahar Ben Jelloun, Zéno Bianu, Patricia Castex Menier, Philippe Delaveau, Anne Dujin, Jean Portante et Jean Rouaud, rejoints le 4 novembre 2024 par Jean-Yves Reuzeau.

Le Prix Apollinaire et le Prix Apollinaire Découverte sont dotés grâce à la générosité de Catherine Mathivat, présidente des Deux Magots.

