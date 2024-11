Annie Ernaux : être née quelque part

Originaire d’Yvetot, en Seine-Martime, l’écrivaine a grandi dans l’épicerie de ses parents. Prix Nobel de littérature en 2022, on s’interroge : « Que raconter que ses livres n'ont pas dit ? » Guidé par la voix de sa réalisatrice et fruit d’une rencontre entre deux femmes séparées par quarante ans, Annie Ernaux, Je suis née quelque part offre un portrait intime de l’écrivaine, depuis ses premiers pas jusqu’à aujourd’hui.

À travers le regard attentif de celle qui n’a cessé de sonder les mystères du temps qui façonne et transforme, le documentaire révèle une femme aux yeux grand ouverts sur sa propre existence.

Ce retour en Normandie, sa terre d’origine, marque un moment charnière : Annie Ernaux revisite les lieux de son enfance, replongeant dans ce qui l’a construite et dans ce qui a forgé son engagement d’écrivaine. Le film parcourt géographiquement et narrativement ses vingt-cinq premières années, fondement de six décennies de création littéraire et personnelle.

Unique témoignage filmé depuis son prix Nobel, le documentaire dresse un portrait inédit où se mêlent souvenirs personnels, extraits de ses œuvres et fragments de l’histoire du XXe siècle.

Construit autour des moments passés avec l’autrice, le film repose sur une série d’entretiens en profondeur menés dans sa maison de Cergy, riches en confidences, ponctués de lectures de ses textes par une jeune comédienne.

Des archives, qu’elles soient personnelles, médiatiques ou historiques, font revivre ses évolutions et réaffirment ses convictions malgré les critiques reçues au fil des ans. Ces éléments, mis en parallèle avec les événements marquants du siècle passé, illustrent la façon dont Annie Ernaux est autant témoin que narratrice de son époque.

Le documentaire se conclura, non pas en Normandie, mais à Paris, lors d’un événement singulier : le Contre-Salon des Vieilles et des Vieux. Aux côtés de Michelle Perrot et de Laure Adler, elle y aborde avec la même lucidité l’idée de la fin de vie. Car, à plus de 80 ans, Annie Ernaux continue de poser des mots justes et poignants sur sa condition, celle d’une femme dans l’ultime chapitre de son existence.

A retrouver ce vendredi 29 novembre à 22.55 sur France 5 et sur france.tv. Production : Tamara Prod. Réalisation : Coralie Miller

