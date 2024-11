Webtoon : I Love Yoo, une rencontre qui va tout changer...

I Love Yoo raconte l'histoire de Shin-Ae Yoo, lycéenne méfiante, blessée à plusieurs reprises par ses proches, évite toute relation, surtout amoureuse. Seuls ses camarades de classe Rika, Maya, et son ami d'enfance Min-Hyuk parviennent à l'approcher grâce à divers stratagèmes.

Associable, elle les tient à distance et n’accepte de passer du temps avec eux qu’en échange d’un bon repas. C'est d’ailleurs un buffet à volonté qui convainc Shin-Ae d'accompagner ses amis à une soirée organisée par la riche famille Hirahara. Elle ne s'y sent pas à sa place et enchaîne les maladresses, ce qui l’amène à rencontrer, de façon imprévue, les fils Hirahara, Yeong-gi et Kousuke.

Que se passe-t-il lorsqu'une fille qui veut être en couple mais ne croit pas en l'amour rencontre un mec qui aime flirter mais pense que les relations sont pénibles ?

Nevertheless conte l'histoire de Nabi et Jaeon, deux étudiants en art qui se rencontrent à l'université et développent un lien fort- inspiré par les papillons. Au fur et à mesure qu'ils apprennent à se connaître et que leur relation progresse, ils seront confrontés aux premiers stades de l'attraction et aux difficultés que va apporter leur relation ambigüe. Cette histoire vous donnera envie d'être dans une relation, même si vous savez que ce ne sera pas facile.

DOSSIER - Les 100 webtoons incontournables : le guide

Par Clotilde Martin

