Prix Vendredi et Pass Culture : "On a pleuré, rigolé, et débattu"

Un prix jeunesse décerné par ses lecteurs : c’est la promesse tenue par le Prix Vendredi, premier prix national de littérature adolescente, grâce à son partenariat avec le pass Culture. Depuis 2023, le jury est constitué de sept jeunes lecteurs issus de différentes régions et bénéficiaires du pass Culture.

Ils se sont ainsi réunis, à la médiathèque Marguerite-Yourcenar, dans le 15e arrondissement, pour annoncer le nom du nouveau lauréat. Le groupe d’adolescents a, en amont, lu la dizaine d’ouvrages proposée dans la sélection. Un exercice qu’ils ont qualifié, avec beaucoup d’humour : « Faire partie du jury, c’est une expérience intense... Lire 10 livres en un mois, c’était compliqué », plaisante Lorenzo, lecteur d’Aulnay-sous-Bois.

"On a pleuré, rigolé, et longuement débattu"

Au micro de la médiathèque, devant une salle remplie d’auteurs et journalistes, le jeune homme poursuit son récit, dans un discours écrit au nom de ses camarades : « On a découvert des personnages marquants, et des styles d’écriture très variés. On a exploré des univers qu’on n’aurait pas forcément choisis de nous-mêmes », confie-t-il.

Mais, le jeune lecteur souligne les émotions qui les ont tous traversés durant leurs lectures. Pr. Ça a développé notre esprit critique, c’était très enrichissant ». Après avoir félicité chaque auteur présent dans la sélection, les adolescents ont révélé le nom de l’autrice lauréate : Anne Loyer, pour son roman Charbon bleu (D’eux). Elle succède ainsi Arnaud Cathrine pour Octave (Robert Laffont).

"Un roman poignant" Le jury a été conquis par l’histoire d’Ermine, une jeune fille qui rêvait d’étudier, de fuir son village minier et de se libérer d’un destin inéluctable. Pourtant, la fatalité l’a menée vers la Fosse Bonnemère, seule perspective pour les habitants de Marlin. À LIRE – Le Pass Culture dépenserait-il sans compter ? Dans les profondeurs de la mine, elle fait une rencontre inespérée : Firmin, aussi radieux qu’un matin de printemps, devient une lumière dans sa descente. Un roman où l’adolescence, avec ses passions et ses tourments, éclaire les ténèbres de la mine. #[pub-2] Léna, venue de Strasbourg, explique ce choix : « C’est un roman poignant, aux belles tournures de phrases, qui nous fait réfléchir sur la rébellion et transmet un message d’espoir. Dès les premières pages, on est plongés dans l’univers des mines, et on traverse les émotions de l’amour naissant. » Tous les lauréats et jurés du Prix Vendredi - ActuaLitté / CC-By-SA 2.0 Un vote partagé En coulisse, les jeunes discutent, et reviennent sur le processus d’un tel choix. Ensemble, ils avouent n’avoir pas été tout à fait d’accord en ce qui concerne l’élection. « Ça s’est donc fait à la majorité », nous confient-ils. 2 voix donc, pour Charbon bleu, deux autres voix pour Les coquillages ne s’ouvrent qu’en été, de Clara Héraut. 1 autre voix pour Laurent Petitmangin, et 2 autres qui resteront anonymes... À LIRE – Clara Héraut a-t-elle signé la romance de l’été ? « On est très fiers, car notre décision pourrait émouvoir d’autres lecteurs et même, pourquoi pas, changer des vies », conclut Lorenzo, qui s’apprête à repartir à Aulnay-sous-Bois. Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones Crédits image : ActuaLitté / CC-By-SA 2.0

Par Louella Boulland

