Disparition de Kazuo Umezu, un autre maitre du manga d'horreur

Son t-shirt rayé rouge et blanc l'annonçait, au Japon, et il réalisait avec plaisir, à chacune de ses apparitions, sa pose « Gwashi ! », plutôt ardue : l'auriculaire et le majeur repliés, les autres doigts tendus. Le mangaka Kazuo Umezu est mort, ce 28 octobre 2024, à l'âge de 88 ans, des suites d'un cancer de l'estomac.

Depuis le mois de septembre dernier, il était accompagné par des équipes médicales tokyoïtes, après une dégradation de son état général. Dès août, il avait confié la gestion de son œuvre à une fondation, UMEZZ, d'après son propre patronyme.

Un pilier de l'horreur graphique

Né à Wakayama, dans le sud du Japon, en 1936, Kazuo Umezu grandit non loin, dans la préfecture de Nara. Dessinateur précoce, il publie de premiers livres lors de ses études supérieures, notamment une adaptation du conte Hansel et Gretel. Il se fait rapidement un nom dans l'industrie, en s'illustrant dans deux genres radicalement opposés, l'horreur et la romance.

Au début des années 1970, il publie dans Weekly Shōnen Sunday (Shōgakukan) les épisodes de L'École emportée, dans laquelle un établissement scolaire se retrouve aspiré dans un monde morbide et dangereux, dans lequel les enfants sont livrés à eux-mêmes. Dans les années 2000, la maison d'édition Glénat publiera la version française de la série, traduite par Anthony Prezman.

Autre titre incontournable de l'auteur, Makoto-chan, publié entre 1976 et 1981, marque un nouveau virage, avec un détour par la comédie : les lecteurs y suivent les péripéties du jeune Makoto Sawada, un petit garçon farfelu, adepte des mauvais tours et quelque peu crasseux...

Devenu un personnage de la culture populaire japonaise, Makoto a même eu droit à son film d'animation, il y a quelques années. En France, la série est publiée par Le Lézard Noir, dans une traduction de Miyako Slocombe.

Dans l'Hexagone, il reste principalement connu pour son œuvre horrifique, largement traduite : citons encore La main gauche de dieu, la main droite du diable (Le Lézard Noir, traduit par Yohan Leclerc), La maison aux insectes (Le Lézard Noir, traduit par Miyako Slocombe) ou encore Baptism (Glénat, traduit par Anthony Prezman et Satoko Fujimoto).

Un personnage truculent

Outre son œuvre foisonnante, Kazuo Umezu reste célèbre, au Japon, pour ses apparitions imprévisibles et son caractère espiègle. Il a participé à plusieurs programmes télévisés, mais s'est aussi distingué dans le domaine musical, avec la parution d'un album en 1975, intitulé Yami no album (L'album des ténèbres).

Depuis 1995, Kazuo Umezu avait pris une sorte de retraite artistique, malgré une reconnaissance de plus en plus grande à l'international. En 2018, son manga Je suis Shingo avait reçu le Prix du patrimoine au Festival d'Angoulême, attribué à son éditeur Le Lézard Noir. En 2022, il avait cependant dévoilé 101 peintures, montrant qu'il n'avait pas été totalement inactif sur les 27 dernières années...

Dans son cercueil, Kazuo Umezu reposait vêtu de son t-shirt iconique, avec sa casquette assortie, indique le quotidien Yomiuri shinbun. Sur le réseau social X, son collègue Junji Itō a salué la mémoire d'Umezu, précisant que « l'un de [s]es meilleurs souvenirs restait une discussion avec lui au sein de la Makoto-chan House ».

Une référence à la maison de l'auteur, située au sein de Kichijoji, un quartier de Tokyo. Ses murs sont, eux aussi, ornés de rayures blanches et rouges...

Photographie : Kazuo Umezu, en 2010 (Rico Shen, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

