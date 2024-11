L’UNEQ lance une Grande consultation

Ce n’est pas la première agence d’influence littéraire, mais pas loin, et sûrement la plus ambitieuse : l’Agence des mots a été créée par Audrey Tribot en mai 2024, avec sa meilleure amie Mathilde Manceau. Un projet porté par la numéro 1 du « booktube », plus connue sous le nom du Souffle des mots par ses 118.000 abonnés. Et déjà, l’entreprise fait carton plein. Promotion, création de contenu, formation, invitations, qu’est-ce que l’Agence des mots ?