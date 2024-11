Sergueï Shikalov Prix André Malraux de la Fiction Engagée 2024

Le jury composé de Cécile Guilbert, Céline Malraux, Diana Picasso, Adrien Goetz, Matthieu Garrigou-Lagrange, Mamadou Mahmoud N’Dongo, Mathieu Simonet et Alexandre Duval-Stalla, s'est réuni pour choisir ses lauréats 2024.

Dans la catégorie Fiction engagée, le prix a été attribué à Espèces dangereuses de Sergueï Shikalov, publié chez Seuil. Pour l'Essai sur l’art, c'est Dix versions de Kafka de Maïa Hruska, paru chez Grasset, qui a été honoré. Un Prix spécial du Jury a également été décerné à Malraux devant le Christ de François de Saint-Cheron, publié chez Desclée de Brouwer.

Dans son ouvrage Espèces dangereuses, Sergueï Shikalov tisse un récit polyphonique captivant qui nous transporte dans une Russie méconnue des Occidentaux, marquée par une brève ère progressiste. Un soir d'automne, alors qu'il est dans la trentaine, le protagoniste reçoit la visite de fantômes — ceux de sa jeunesse et de celle d'une génération entière qui a cru, le temps d'une décennie, que la Russie abandonnait ses préjugés archaïques pour embrasser les droits de l'homme et l'amour libre.

Le roman explore le frémissement d'espoir des jeunes Russes aspirant à ne plus dissimuler leur identité, rêvant d'être pleinement acceptés par leurs familles et leur patrie, de se tenir la main ouvertement dans les rues de Moscou et d'embrasser leurs amours lors de grands événements publics, comme le premier concert de Mylène Farmer à Saint-Pétersbourg.

Shikalov, né en 1986 en Russie d'une mère biélorusse et d'un père russe, a été dès son adolescence un fervent admirateur de la culture française. Après des études supérieures en linguistique et traductologie à Moscou, il s'établit en France en 2016.

Le prix littéraire André Malraux vise à honorer la mémoire de cet éminent écrivain, mettant en avant son œuvre riche en engagements et en créativité artistique. Chaque récompense est dotée de 1933 € (clin d’œil au Prix Goncourt remis à Malraux pour La Condition Humaine en 1933).

En 2023, Paolo Giordano a reçu le prix André Malraux dans la catégorie de la fiction engagée pour son roman Tasmania, publié par Le Bruit du monde.

Dans la section consacrée aux essais sur l’art, Claude Arnaud a été récompensé pour Picasso tout contre Cocteau, édité chez Grasset. Le jury avait également décerné un prix spécial à Salman Rushdie pour son ouvrage La Cité de la victoire, publié par Actes Sud.

