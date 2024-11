Pour livrer gratis des bouquins, Amazon met du locker à l'ouvrage

Depuis octobre 2023, toute commande de livres neufs sur internet génère la facturation de frais de port d'un montant minimum de 3 €, lorsque le montant total du panier est inférieur à 35 € (en ne prenant en compte que les prix des ouvrages).

Destinée à rétablir la juste concurrence entre les librairies, notamment les enseignes indépendantes, et les grandes plateformes de vente en ligne, cette disposition fait partie d'un texte plus large, la loi Darcos, du nom de la sénatrice Laure Darcos (Essonne, Les Indépendants - République et Territoires), qui l'a porté et défendu.

Amazon, premier opposant

La plateforme de vente en ligne Amazon s'est, dès les premières discussions autour du texte engagé, présentée comme la première opposante à cette mesure. En juin 2023, la filiale française de la multinationale avait déposé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté ministériel qui impose des frais de port minimums de 3 euros pour les commandes de livres en ligne inférieures à 35 euros, et de 0,01 € pour celles supérieures.

Ce recours est toujours en cours d'examen, puisque le Conseil d'État a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de préciser si le droit européen autorise une telle mesure nationale, qui réglemente l'exercice des services en ligne, dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

La Commission européenne elle-même avait émis de sérieuses réserves sur l'encadrement des frais de port du livre, en questionnant notamment la légalité de cette disposition et son efficacité à maintenir un réseau dense de librairies ainsi que la diversité de l'offre éditoriale.

Dans l'attente de la décision, Amazon multiplie les communications pour critiquer la loi et cette disposition. Outre des interventions de Frédéric Duval, directeur général d’Amazon.fr, la firme a commandé deux études à l'IFOP, afin de démontrer que les frais de port obligatoires pour le livre aboutissaient à de moindres dépenses des Français pour ce produit culturel...

Composer avec la législation

Dans un communiqué de presse diffusé ce 5 novembre, Amazon annonce qu'il propose à ses clients une nouvelle option de livraison, permettant de maintenir des frais de port gratuits pour les livres neufs. « Pour leurs commandes de livres, les clients peuvent désormais choisir la livraison gratuite dans un vaste réseau de plus de 2500 points de retrait partout en France. Cette option est disponible pour une sélection de points de retrait situés dans des commerces vendant notamment des livres », détaille ainsi la firme.

Comme nous le précise Amazon, cette gratuité de la livraison dans des points de retrait concerne uniquement les livres neufs, expédiés par Amazon.fr - un vendeur tiers qui vendrait un livre neuf et s'appuierait sur une expédition d'Amazon serait donc éligible. Rappelons qu'Amazon propose une livraison gratuite en points de retrait pour « tous les articles éligibles sans minimum d'achat ».

Afin de rester dans les clous de la loi Darcos, Amazon a réservé cette option à des points de retrait, notamment ses casiers automatiques (lockers), situés « dans des commerces vendant notamment des livres » : 2500, donc, sur les plusieurs milliers que gérerait la firme en France. Concernant ces commerces, Amazon ne fournit pas de liste, mais s'appuie sur des super et hypermarchés : Super U, Carrefour Market ou encore magasins Auchan sont ainsi cités.

La loi précise en effet : « Le service de livraison du livre ne peut en aucun cas, que ce soit directement ou indirectement, être proposé par le détaillant à titre gratuit, sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres. » Reste à voir si les pouvoirs publics iront préciser la notion ou contesteront son interprétation par l'entreprise américaine.

La communication d'Amazon rappelle en tout cas la stratégie mise en œuvre après l'interdiction de la gratuité des frais de port, en 2014 : le géant de la vente en ligne avait alors fixé leur montant à 0,01 €, ce qui restait légal...

S'aligner sur la concurrence

Dans sa communication, Amazon fait état de sa volonté « de faciliter la vie des Français en leur permettant, quel que soit leur lieu de résidence, de bénéficier d’un vaste choix de produits, à prix bas, associés à des services de livraison fiables ». La société souligne aussi que « plus de 70 % de ces points de retrait sont situés dans des zones rurales ou petites villes, comme par exemple à Mehun-sur-Yèvre (Cher), Le Plessis-Belleville (Oise), Broons (Côtes-d’Armor), Vinon-sur-Verdon (Var) ». Paradoxalement, Amazon ne fournit pas de carte de ses lockers, laissant à l'organisation altermondialiste Attac le soin de le faire — cette dernière s'opposant vigoureusement à la multinationale américaine.

La rhétorique de la firme, qui défend par des tribunes et des études l'accès de tous les Français à la lecture, va aussi de pair avec un souci plus terre-à-terre, qui concerne sa concurrence. Plusieurs chaines de grandes surfaces spécialisées, dont Fnac et Cultura, proposent en effet le retrait gratuit des commandes en magasin.

Sans oublier le réseau des librairies, où le « cliqué-retiré » est devenu un service quasi incontournable depuis la pandémie de Covid-19...

Amazon ne dispose pas de magasin à proprement parler : la firme a tenté l'expérience des boutiques et même des librairies, aux États-Unis, mais l'expérimentation s'est soldée par un cuisant échec. À l'inverse, les lockers sont devenus plus communs dans les lieux de passage ou les super et hypermarchés...

Photographie : Locker Amazon, E.Leclerc de Bellerive-sur-Allier, région Auvergne-Rhône-Alpes (Tabl-trai, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com