Vol à Venise : que se passe-t-il dans la Sérénissime ?

#LivrespourNoel – Vol à Venise, écrit par Géraldine Elschner et illustré par Anja Klauss, est un album jeunesse captivant qui plonge le lecteur au cœur du carnaval vénitien. Publié en 2011 par les éditions L'Élan Vert, cet ouvrage s'adresse aux enfants à partir de 6 ans.

L'histoire se déroule pendant le carnaval de Venise, où trois oiseaux se mêlent incognito à la foule costumée. Parallèlement, Paolo Bello, l'homme le plus riche de la ville, se prépare pour la grande fête finale, arborant une précieuse couronne. Soudain, cette couronne est dérobée. Les trois oiseaux, devenus hommes parmi les hommes, se lancent à la poursuite du ravisseur à travers les ruelles et canaux de la Sérénissime.

Géraldine Elschner propose une intrigue originale qui mêle mystère et découverte culturelle. Le récit, bien que simple, est enrichi par des descriptions évocatrices de Venise et de son carnaval, offrant aux jeunes lecteurs une immersion dans l'ambiance festive de la ville. Les illustrations d'Anja Klauss apportent une dimension visuelle séduisante. Les couleurs vives et les détails soignés capturent l'essence du carnaval et de l'architecture vénitienne, rendant chaque page attrayante.

Le développement des personnages autour de trois oiseaux qui portent l'intrigue a quelque chose de facétieux pour les jeunes lecteurs. En outre, cette exploration visuelle de la culture vénitienne donne aux parents l'opportunité d'accompagner les enfants dans une lecture qui ne sera pas trop complexe.

Les illustrations possèdent une beauté digne de la Sérénissime : du bleu givré intense au rouge carmin profond, les couleurs s’accordent parfaitement. Les compositions, quant à elles, jouent à cache-cache entre personnages et architecture, et s'amusent avec le décor. On se faufile dans les coulisses, on dévale les escaliers, on suit du regard, on s’envole… Un véritable plaisir visuel !



