Anita Rigins remporte le Prix de la meilleure New Romance française

Cap vers le sud de la France, dans la Cité des Gones, où un grand nombre de passionnés de New Romance se sont rassemblés du 1er au 3 novembre 2024 pour la 8e édition du Festival New Romance (FNR), orchestré par Hugo Publishing.

De nombreuses autrices ont également honoré l’événement de leur présence pour rencontrer leurs lecteurs et signer leurs ouvrages. Parmi elles, Azra Reed, créatrice de la série Valentina (Hugo Roman), Laura S. Wild, récompensée en 2016 pour My Escort Love avec le Prix du Meilleur Roman Français au FNR, ou encore C.S. Quill, à qui l’on doit la série Campus (Hugo Poche), lauréate à deux reprises pour le tome 1 en 2021, et le tome 4 en 2023.

Cette année, le prix de la meilleure New Romance française, attribué par vote du public, est allé à Anita Rigins pour son roman Le Jeu des menteurs, qui fait d’elle la lauréate 2024.

Entre Reyes et Morgane, qui sera le plus dangereux ? Morgane Haman n'a pas peur des monstres. En tant que substitute du procureur de la ville de Boston, elle affronte l'obscurité tous les jours. Et elle s'en sort plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un dossier lui donne du fil à retordre. Elle doit faire tomber l'héritier de la pègre de Boston : Reyes Morello. Sombre et dangereux, c'est un joueur et surtout un menteur qui n'hésitera pas à contre-attaquer pour remporter la partie qui s'engage entre eux. Ils vont alors s'affronter et risquer leur vie, en oubliant que certains mensonges finissent par tuer. Et surtout, en découvrant que le coeur, lui, est un très mauvais menteur. Découvrez la nouvelle romance d'Anita Riggins, Le Jeu des Menteurs, spin-off de l'incontournable Jeu des Tricheurs. – Résumé de l'éditeur de Le Jeu des menteurs, d'Anita Rigins

La jeune auteure, formée en droit, écrivait des histoires romancées sur Wattpad le soir venu, où elle a rapidement gagné en popularité avant d’être éditée. Le Jeu des menteurs, l’une de ses dernières parutions, et a déjà atteint les 24.300 exemplaires vendus, selon Edistat.

Dans la même veine, elle a publié un autre titre, Le Jeu des tricheurs, situé dans le même univers, qui connaît également un large succès avec un total de 101.718 exemplaires écoulés, formats poche et broché confondus.

